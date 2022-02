Lance Stroll 13e en lever de rideau

Pour une première fois, les nouvelles monoplaces de Formule 1 pouvaient se mesurer les unes aux autres à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone, mercredi. À cette occasion, Lance Stroll a pris le 13e rang parmi les 16 pilotes qui ont roulé.

À bord de son Aston Martin AMR22, le Québécois a effectué sa boucle la plus rapide en 1 min 23,327 s, à plus de deux secondes du meilleur chrono de son coéquipier Sebastian Vettel (1:21,276), sixième. Stroll chaussait toutefois des gommes plus dures.

Lando Norris a placé McLaren au sommet de la feuille de temps, lui qui a parcouru le tracé en 1:19,568. Il est ainsi le seul à franchir le seuil des 80 secondes. Les deux pilotes Ferrari, soit Charles Leclerc (1:20,165) et Carlos Sainz fils (1:20,416) l’ont suivi, devant George Russell (1:20,784) et Lewis Hamilton (1:20,929), de Mercedes.

Les essais se poursuivront jeudi et vendredi en Espagne avant de se déplacer au Bahreïn du 10 au 12 mars. C’est d’ailleurs dans ce pays du golfe Persique que s’amorcera la saison 2020 le 18 mars.