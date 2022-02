La nouvelle expansion de la MLS annoncée sous peu

Les discussions de la Major League Soccer (MLS) avec la ville de Las Vegas ont très bien avancé, si bien que le commissaire Don Garber pourrait annoncer d’ici quelques mois l’ajout d’une 30e concession à sa ligue.

Depuis décembre dernier, les rumeurs de ballon rond dans la capitale du divertissement ont fusé de partout. Après l’arrivée des Golden Knights, dans la Ligue nationale de hockey, et le déménagement des Raiders, Vegas pourrait accueillir d’ici 2025 ou 2026 un club de soccer professionnel.

«Nous faisons beaucoup de progrès. Nous espérons pouvoir parachever quelque chose dans le premier tiers de l’année, ce qui nous donnera plusieurs années avant le lancement de l’équipe», a expliqué Garber en conférence de presse, mardi.

Le projet d’expansion est mené par le milliardaire Wes Edens, qui possède en partie Aston Villa, au soccer anglais, et les Bucks de Milwaukee, les champions en titre de la NBA. Un autre riche homme d’affaires, l’Égyptien Nassef Sawiris, serait aussi impliqué.

Les discussions vont bon train, mais la ville du Nevada ne possède pas de stade entièrement dédié au soccer, ce qui demandera un peu plus de travail.

«C’est injuste de dire que Vegas est loin d’une équipe, a indiqué le commissaire. Les expansions sont compliquées dans n’importe quel marché. En allant dans un endroit qui a besoin d’un stade spécifique au soccer, vous devez vous assurer que tout va fonctionner. Tout doit prendre forme avec la communauté, les partisans et de façon politique.»

Plus de 30?

La MLS a connu une augmentation rapide de son nombre d’équipes dans les dernières années. Depuis 2014, 10 nouvelles formations ont été ajoutées, dont le Charlotte FC, qui fera ses débuts dans le circuit Garber cette saison.

Le St. Louis CITY SC deviendra la 29e équipe du circuit en 2023, mais après Vegas, le commissaire s’accordera un temps de réflexion.

«Nous devons prendre une pause et laisser nos 30 équipes évoluer. Nous pourrons ensuite déterminer si la Major League Soccer s’étendra au-delà de 30 équipes. Lorsque nous avions dit que nous aurions 28 clubs, nous ne pensions jamais aller plus loin. Avec le soccer qui gagne en popularité, avec plus de villes et leurs amateurs qui démontrent de l’intérêt pour un club de la MLS, nous devrons nous pencher sur le futur des expansions», a analysé Garber.