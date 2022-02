Hampus Lindholm dans les priorités des Ducks

Le défenseur Hampus Lindholm pourrait demeurer avec les Ducks d’Anaheim, car ceux-ci ont l’intention de lui accorder un nouveau contrat.

C’est ce qu’a indiqué mardi le réseau TSN, précisant que des négociations avaient été amorcées par les parties concernées. L’arrière de 28 ans termine cette saison son entente de six ans et de 31,5 millions $, et sera admissible à l’autonomie complète sans un nouveau pacte.

Lindholm est représenté par l’agent Claude Lemieux. Il a inscrit cinq buts et 15 mentions d’aide pour 20 points en 51 matchs depuis le début de la campagne, tout en affichant un différentiel de +5. Il compte 572 rencontres en carrière dans la Ligue nationale et a récolté 220 points.

Anaheim revendique 59 points, soit le même nombre que les Kings de Los Angeles, détenteurs du dernier laissez-passer des équipes repêchées de l’Association de l’Ouest. Cependant, la formation angeline a disputé trois parties de moins.