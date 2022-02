«Il y a beaucoup de gagnants dans cette équipe» - Martin St-Louis

On ne cesse de le répéter, mais depuis que Martin St-Louis prend place derrière le banc du Canadien, cette formation est méconnaissable. L’intensité et le plaisir sont revenus.

Bien sûr, il est plus facile d’avoir un sourire sur le visage lorsque les victoires se succèdent comme c’est le cas depuis quatre matchs. Mais, justement, les gains ne sont-ils pas le résultat de ce plaisir retrouvé? Si tel est le cas, quel est l’élément déclencheur de cette joie de vivre?

«Il y a beaucoup de gagnants dans cette équipe. Des gars qui ont l’équipe à cœur. Tu gagnes beaucoup de matchs avec des gars comme ça, a soutenu l’entraîneur-chef du Canadien. On mène 4 à 0 et on voit des gars bloquer des tirs avec une minute à jouer, c’est plaisant à voir.»

À ce propos, St-Louis a vanté les mérites de Paul Byron et Josh Anderson, tombés au combat, ainsi que de Laurent Dauphin et Mike Hoffman.

«Je découvre que ces gars sont capables de jouer sur 200 pieds. Ils sont là autant quand on récupère la rondelle que quand on la perd. Quand tu joues contre des gars comme ça, c’est fatigant, a-t-il analysé, à propos des deux derniers. Des joueurs comme ceux-là, ça aide une équipe à gagner. Je suis très impressionné.»

Des récompenses

Ça revient donc à dire que les joueurs sont prêts à souffrir pour leurs coéquipiers et qu’ils sont vendus aux idées que l’entraîneur met en place. Il faut les entendre parler avec enthousiaste de St-Louis pour comprendre qu’ils sont pendus à ses lèvres.

«Quand je suis arrivé dans la LNH, j’essayais de survivre. C’est quand j’ai changé ma façon de penser que les choses ont commencé à aller mieux, a raconté St-Louis. C’est ce que je veux, que les gars sentent qu’ils peuvent vivre. Ça fait une grosse différence. Il y a un équilibre à trouver entre les risques et les récompenses.»

Mercredi, la plus grosse récompense, c’est Samuel Montembeault qui l’a obtenue en enregistrant le premier jeu blanc de sa carrière.

«C’est le fun pour Sam. Il s’améliore de jour en jour et de match en match. Ce soir, toutes les rondelles le frappaient. Dans ces temps-là, ça garde l’équipe calme et ça nous permet de jouer notre “game” devant lui», a expliqué le pilote de 46 ans.

Visites à l’hôpital

Après la rencontre, le Canadien a annoncé que Byron et Anderson avaient été amenés à l’hôpital par mesure préventive, mais qu’ils étaient déjà de retour dans l’enceinte.

Dans les deux cas, on parle de blessures au haut du corps. On ignore pour l’instant s’ils devront s’absenter. On devrait en savoir plus au terme de l’entraînement de jeudi matin.

Voici les commentaires d'après-match des joueurs du Canadien à la suite de leur duel face aux Sabres.

«C’est un délice pour les yeux de le voir aller. Il est tellement un joueur électrisant, il fait bondir les spectateurs de leur siège. Tous les gars sont heureux de ses succès. Cole a recommencé à sourire, il joue vraiment du bon hockey.»

– Nick Suzuki

Martin St-Louis avait insisté sur la notion du plaisir à sa première conférence comme entraîneur en chef par intérim du Canadien. Après sept matchs, le CH a maintenant un dossier de quatre victoires et trois revers. Pour Brett Kulak, il n’y a aucun doute, le plaisir est bien de retour.

«Tu ne t’attends pas à un revirement aussi rapide. Marty est maintenant là depuis sept matchs, nous aurions pu gagner nos sept matchs. Nous avons une tonne de plaisir dans le vestiaire. Nous nous fermons le cerveau, nous ne pensons pas trop. Nous faisons confiance en notre talent. Nous jouons avec plus de rapidité.»

– Brett Kulak

Samuel Montembeault avait un gros sourire dans la salle de conférence de presse quelques minutes après son premier jeu blanc dans la LNH.

«Après la deuxième période, j’ai commencé à y penser. À mon dernier départ contre les Maple Leafs, je n’avais pas donné de but après 40 minutes aussi. Mais ils avaient marqué deux buts en troisième période. J’avais perdu mon jeu blanc. Je voulais rester concentré. Mes coéquipiers ont fait un travail incroyable, ils ont bloqué des tirs jusqu’à la fin de la rencontre.»

– Samuel Montembeault

