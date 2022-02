Denis Shapovalov poursuit sa route

Profitant de quelques moments d’égarement du Japonais Taro Daniel, Denis Shapovalov l’a emporté en deux manches de 6-4 et 6-3 pour accéder aux quarts de finale du tournoi de Dubaï, mercredi.

Daniel, 111e joueur mondial, a offert une solide opposition au Canadien. Il a toutefois flanché lors des septièmes jeux de chaque manche, au cours desquelles il a offert pas moins de sept balles de bris à son adversaire. Chaque fois, la 14e raquette mondiale a volé son service.

Avec les balles en main, Shapovalov a brillé. Même s’il n’a mis en jeu que 57 % de ses premières balles, il a malgré tout remporté 88 % des échanges qu’il a amorcés. Il a claqué six as et commis une double faute, ne donnant qu’une seule chance de briser à Berankis.

Il s’agissait d’un deuxième affrontement entre les deux hommes. L'Ontarien avait également eu l’ascendant en 2019 au cours de la deuxième ronde des Internationaux d’Australie.

Surprenant Berankis

Shapovalov a maintenant rendez-vous avec le Lituanien Ricardas Berankis, 99e au classement de l’ATP et issu des qualifications.

Berankis a vaincu Carlos Gomez-Herrera (437e) et Pavel Kotov (175e) en qualifications pour accéder au tableau principal. Il a ensuite surpris Jan-Lennard Struff (56e) et Al Popyrin (66e) pour obtenir son billet pour les quarts.

Shapovalov a remporté deux de ses trois confrontations contre Berankis jusqu’ici, chaque fois sur surface dure. La victoire du Lituanien est survenue en 2019 sur le gazon de Wimbledon.

Advenant une victoire, le représentant de l’unifolié pourrait croiser le fer avec le favori Novak Djokovic en demi-finale.