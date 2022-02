CH: le vétéran à garder dans la reconstruction

Si vous aviez un vétéran à conserver dans la reconstruction des Canadiens de Montréal, qui choisiriez-vous?

Cette question a fait l’objet du débat hebdomadaire du segment Les Recrues à JiC, mercredi. Les journalistes Anthony Martineau et Nicolas Cloutier se sont prononcés.

Cloutier a opté pour le défenseur Joel Edmundson, qui n’a pas disputé un match cette saison en raison d’une vilaine blessure au dos.

«Si Petry et Chiarot quittent, David Savard ne pourra être le seul vétéran des Canadiens de Montréal à la défense, a-t-il fait valoir. Edmundson est sous contrat jusqu’en 2024. Franchement, lorsqu’il est en santé, c’est le défenseur le plus stable et le plus constant de la formation.

«Mais surtout, il peut jouer plus de 20 minutes par match et affronter les meilleurs joueurs de l’autre équipe. Pourquoi est-ce si important dans une reconstruction? Parce que cela offre le luxe à Martin St-Louis de protéger la cavalerie de jeunes défenseurs qui s’en vient, les Kaiden Guhle, Mattias Norlinder et Jordan Harris. Ainsi, il peut épauler les jeunes arrières, mais aussi les protéger. En plus, je vois Edmundson comme un candidat au poste de capitaine des Canadiens.

«Au final, je ne préfère pas nécessairement Edmundson à un autre bon vétéran comme Josh Anderson. Or, je pense qu’Edmundson sert mieux le CH en restant à Montréal lors de la reconstruction qu’en étant marchandé à une autre équipe.»

Martineau, lui, a arrêté son choix sur Josh Anderson, qui est en feu par les temps qui courent.

«On sait très bien qu’un gars comme lui ne court pas les rues à travers la Ligue nationale, a souligné le journaliste. On sait tous à quel point ce gars-là est prêt à se salir les mains, peut marquer des buts, peut frapper, peut jouer sur n’importe quel trio. Alors dans le cas d’une reconstruction où tu veux donner du temps de glace à certains jeunes, il ne va pas se plaindre Josh Anderson.»

Le numéro 17 a d’ailleurs fait preuve de beaucoup de leadership récemment en disant carrément gêné devant les journalistes après une défaite de 7-1 face aux Devils de New Jersey, le 8 février dernier.

«C’est un gars dont les bottines suivent les babines, a mentionné Martineau. Après sa déclaration, Anderson a récolté cinq points en six matchs, 17 mises en échec, 14 tirs au but. Un gars comme ça qui sort publiquement et qui dit qu’il faut être meilleur, qu’il faut être fier du logo qu’on représente et qui performe par la suite, il n’y en a pas des tonnes, et ça montre que ce gars-là est spécial.»

L’animateur Jean-Charles Lajoie a ensuite ajouté son grain de sel. Selon lui, il n’y aucun candidat au poste de capitaine autre que Anderson et Edmundson.

«S’il faut trancher, je vais trancher du côté d’Anderson, mais pourquoi pas garder les deux? a-t-il nuancé. Au fond, c’est un verdict nul ce soir. Il faut garder les deux. Le départage se fera sur : lequel des deux doit être le capitaine. Il n’y a pas de capitanat en dehors de ces deux gars-là.»

«J’ai l’impression que Josh Anderson est tellement un point faible pour les directeurs généraux de par son rare profil d’attaquant de puissance dans la LNH qu’il pourrait te rapporter carrément de l’or dans une transaction», a répondu Cloutier pour clore la discussion.

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.