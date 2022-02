À VOIR: un vol mémorable avec Maurice Richard

Pour les partisans des Canadiens de Montréal, la remontée historique du 19 février 2008 contre les Rangers de New York restera à jamais gravée dans leur mémoire.

Encore plus chez ceux qui ont assisté à ce grand moment sur place. Mais avec l’allure que prenait le match, de nombreux spectateurs découragés ont quitté le Centre Bell avant la fin et ont ainsi raté ce rendez-vous avec l’histoire.

C’est le cas notamment du maître de la danse Jean-Marc Généreux, qui se considère pourtant un «fan fini» du CH. Le juge de l’émission de TVA Révolution a raconté cette anecdote «douloureuse» dans le 50e épisode du balado «Femme d’Hockey», animé par Isabelle Ethier.

Comme bien d’autres amateurs présents au Centre Bell, Jean-Marc Généreux a décidé de partir dès la deuxième période, alors que les favoris de la foule étaient déjà en retard 5-0. Il regrette toujours cette décision aujourd’hui, même 14 ans plus tard.

«C’est une anecdote dont je ne suis pas fier. J’étais là pour la plus belle remontée du Canadien, mais pas jusqu’à la fin... Comme mon fils avait de l’école le lendemain, j’ai décidé de partir en milieu de deuxième période, à 5-0. En montant les marches qui mènent à la première porte, ça crie, c’est 5-1. Dans le corridor, c’est 5-2. Dans le stationnement, c’est 5-3. Sur le pont Jacques-Cartier, c’est 5-4. J’ai vu la fin à la maison. J’aurais pu assister à un moment historique... Tu parles d’une affaire! Et pourtant, je suis un fan fini.»

Pour ceux qui ne s’en souviendraient pas, c’est le capitaine Saku Koivu qui avait inscrit le but décisif en tirs de barrage pour offrir une victoire inespérée de 6-5 au Bleu-Blanc-Rouge.

Une heure en compagnie de Maurice Richard

Par contre, Jean-Marc Généreux peut se vanter d’avoir discuté pendant une heure avec nul autre que le légendaire Maurice Richard à l’occasion d’un vol Toronto-Montréal.

«C’était dans les années 80. J’ai vu un homme assez costaud au bar de l’aéroport. C’était Maurice Richard. Je capotais! Je le regardais de loin.

«Quand je suis embarqué dans l’avion, il était assis, disons, dans le siège 4B. France, ma femme, m’a montré son billet et c’était écrit 4A. Je lui ai dit : "Donne-moi ça!" Pendant une heure, j’ai donc eu le privilège de parler avec lui. Il était hyper généreux et super gentil. On sentait encore la passion dans ses yeux et à quel point le hockey avait été important dans sa vie.»

Pendant leur tête-à-tête, le «Rocket» lui a partagé ses inquiétudes au sujet de l’arrivée massive de joueurs européens dans la Ligue nationale de hockey.

«Ça lui faisait de la peine que certains Québécois n’auraient pas la chance de jouer dans la LNH. Il pensait que c’était rendu tellement international qu’on ne donnerait plus la chance à un Québécois de se développer.»

Et si les joueurs des Canadiens étaient des danseurs...

Par ailleurs, Jean-Marc Généreux a également raconté dans le balado qu’il a dû choisir à l’adolescence entre le hockey et la danse. Avec le recul, c’était clairement une sage décision!

Dans un autre segment, il a associé avec humour un style de danse qui représente bien quelques joueurs de l’édition actuelle des Canadiens.

Justement, selon lui, il y a beaucoup plus de parallèles à faire entre la danse et le hockey qu’on pourrait le croire.

Il rêve d’ailleurs d'animer une séance d’entraînement avec ses joueurs préférés afin de les conscientiser à l’art de l’anticipation.

«Dans les sports, comme dans la danse, tout est basé sur le rythme et l’anticipation. Un jour, je vais peut-être me retrouver dans le vestiaire des Canadiens à parler d’anticipation. J’aimerais explorer ça avec les joueurs.»

Le message à l’organisation est lancé!

Vous allez voir (ou l’entendre), Jean-Marc Généreux s’y connaît vraiment en hockey. Et il en parle avec tant de passion! Écoutez l’épisode complet ici:

Sommaire du balado:

On parle hockey (01:38)

Retour sur certains moments reliés au hockey:

Quand as-tu dû faire un choix entre le hockey et la danse et pourquoi?

Pourquoi dis-tu que la danse aiderait les joueurs de hockey dans leur développement d’aptitudes?

Je te nomme des joueurs et tu me dis à quelle danse tu les associes: Nick Suzuki? Carey Price? Brendan Gallagher? Josh Anderson?

Tir de barrage (11:43)

Segment du balado où Isabelle pose plusieurs questions à son invité:

Explorer l’espace ou l’océan?

Hot-dog «steamé» ou «toasté»?

Forum ou Centre Bell?

Roy ou Brodeur?

Place aux femmes (14:31)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport.

Qui est la femme de hockey qui t’inspire?

La passe sur la palette (17:14)

Le hockey, c’est un jeu de passes. La plupart des buts se font grâce à une aide.

Quel a été le moment, la personne ou l’organisation qui a fait une différence dans ta carrière, dans ta vie?

À quelle personne ou à quel organisme ferais-tu une «passe sur la palette» aujourd’hui?

Échos de vestiaires (23:13)

Nouveau segment où Isabelle demande à son invité de nous raconter une anecdote.

Le balado «Femme d'Hockey», présenté par IGA, est produit en partenariat avec TVA Sports pour sa troisième saison et est diffusé chaque semaine.