Victor Olofsson n’affrontera pas le CH

Le Canadien de Montréal n’aura pas à se soucier de l’attaquant Victor Olofsson quand les Sabres de Buffalo seront de passage au Centre Bell, mercredi soir.

Le Suédois de 26 ans souffre d’un virus n'étant pas la COVID-19 et n’accompagnera pas ses coéquipiers dans la métropole québécoise. C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef des Sabres, Don Granato, en conférence de presse, mardi.

Olofsson a inscrit sept buts et fourni 17 mentions d’aide pour 24 points en 42 rencontres jusqu’à maintenant en 2021-2022.

Le Canadien vit présentement ses meilleurs moments depuis le début des hostilités dans la Ligue nationale cette saison. Le Bleu-Blanc-Rouge a obtenu trois victoires consécutives et tentera de poursuivre ses récents succès contre les Sabres.

À l’inverse, le club de Buffalo a subi la défaite à ses trois dernières sorties. La dernière fois que les Sabres et le Canadien se sont affrontés, soit le 13 février, la formation de l’État de New York l’a emporté 5 à 3 et Jeff Skinner a amassé quatre buts et une aide.