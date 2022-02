Un message étrange d'Aaron Rodgers

Le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers a publié un intrigant message sur son compte Instagram, lundi soir, ce qui laisse ses partisans perplexes par rapport à l’avenir de l’athlète de 38 ans.

Dans sa publication qui comprend plusieurs clichés, il a remercié plusieurs de ses coéquipiers et entraîneurs au fil du temps. Rappelons qu’après la défaite des siens en éliminatoires, Rodgers avait déclaré qu’il ne savait pas ce que l’avenir lui réservait. Il avait également indiqué que toutes les options étaient sur la table, ce qui inclut un retour pour une 18e saison avec les Packers, la retraite ou une demande de transaction.

«Vous avez fait en sorte que toutes mes journées soient si plaisantes et je suis reconnaissant pour les éclats de rire et la pression que vous avez retirée de mes épaules toutes les semaines», a écrit Rodgers à propos des quarts-arrière substituts Jordan Love et Kurt Benkert, de l’entraîneur-chef Matt LaFleur, du coordonnateur Nathaniel Hackett et de l’instructeur des quarts Luke Getsy.

«À mes coéquipiers, présents et passés, vous êtes le crémage sur le gâteau qu’est ce que j’appelle notre métier : le football. Les amitiés que nous avons vont transcender le temps passé ensemble dans ce sport et je suis tellement reconnaissant pour le rôle que chacun de vous a joué pour rendre ma vie encore meilleure. Je vous aime les gars et je chéris les souvenirs que nous avons créés.»

En 2021, Rodgers a été sélectionné à titre de joueur par excellence de la NFL, et ce, pour une deuxième saison consécutive. C’était la quatrième fois qu’il mettait la main sur ce prestigieux honneur.

Le pivot a complété 68,9 % des passes qu’il a tentées pour 1115 verges et 37 passes de touché en 16 parties de saison régulière. Il a d’ailleurs été victime de seulement quatre interceptions.