Un match franchement décevant pour les Maple Leafs

Sans surprise, absolument personne dans le camp des Maple Leafs de Toronto n’a exprimé sa fierté quant à la pauvre performance offerte contre le Canadien de Montréal, lundi, et il importait à tous d’effectuer les ajustements requis en prévision du match de mardi face aux Blue Jackets de Columbus.

Le Tricolore a fait fi de l’écart de 40 points le séparant de ses rivaux avant d’affrontement pour leur donner une leçon au cours des 40 premières minutes. Une avance de cinq buts et surtout du jeu sans conviction des Leafs lui a permis de filer vers une victoire de 5 à 2 au Centre Bell. Pourtant, plusieurs porte-couleurs des visiteurs avaient évoqué les dangers de s’endormir face à des adversaires mal placés au classement. Tout se joue sur la patinoire et la troupe de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe a pu le constater.

Avec quatre revers à leurs six plus récents duels, les joueurs en bleu et blanc devront élever leur jeu de quelques crans.

«Ce fut la suite de notre performance défensive de samedi contre St. Louis [un échec de 6 à 3] et c’est l’aspect le plus décevant, a déploré Keefe, tel que rapporté par le quotidien "Toronto Sun". Nous n’avons pas effectué suffisamment un bon travail pour quitter notre territoire. On a perdu nos batailles, on n’avait pas une bonne communication et quand nos défenseurs étaient impliqués dans le jeu, nos attaquants les ont laissé tomber.»

Effectivement, les Leafs souhaitent resserrer leur défense et permettre à leurs gardiens de réaliser leur boulot plus facilement. Même si Petr Mrazek a connu des hauts et des bas devant le filet, lundi, il aurait sûrement apprécié obtenir davantage d’aide.

«Comme noyau défensif, il nous faut faire un travail plus efficace pour limiter le nombre d’occasions de marquer, a commenté l’arrière Morgan Rielly. Ça commence sur les montées de l’adversaire. Une fois que vous êtes dans votre zone, vous devez briser les jeux, reprendre la rondelle tranquillement et essayer de contribuer offensivement.»

Heureusement pour Keefe, il pourra construire sur le troisième vingt du dernier match, pendant lequel les siens ont marqué deux fois.

«J’ai parlé à notre groupe avant la période. Il ne fallait pas s’attarder au tableau indicateur. Il y a encore beaucoup de rencontres à disputer et avant longtemps, on ne se rappellera plus de celle-ci. Honnêtement, ce genre de partie est parfois nécessaire pour sonner le réveil. Je regarde ces défaites à Pittsburgh et en Caroline : elles furent le début de notre meilleure séquence de hockey de la saison qui a duré 6-7 semaines», a-t-il souligné.

Changement forcé

Le départ prématuré de Jake Muzzin, qui est demeuré à Montréal après avoir été incapable de terminer la partie à la suite d’un contact accidentel avec Chris Wideman, risque de modifier un peu l’organigramme de la brigade défensive à court terme. Acquis récemment des Coyotes de l’Arizona, Ilya Lyubushkin pourrait avoir droit à une entrée en matière assez ardue à cause de l’absence de Muzzin.

Ce dernier a une historique de commotion cérébrale et il reste à voir s’il pourra renouer avec la compétition rapidement. Il a inscrit 12 points en 41 sorties cette saison, tout en affichant un différentiel de -8.

Après mardi, les Leafs accueilleront le Wild du Minnesota, jeudi.