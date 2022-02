Un choix déchirant pour Antoine Roussel

L’attaquant des Coyotes de l’Arizona Antoine Roussel a quitté l’agence Momentum qui le représentait depuis plus de 15 ans. L’athlète de 32 ans est dorénavant le protégé du coloré Allan Walsh.

«Ça n’a pas été une décision facile à prendre. Ça faisait 15 ans que j’étais lié à l’agence Momentum. C’est une famille pour moi», a laissé tombé le fougueux attaquant de passage à l’émission JiC, mardi en soirée.

Le décès de l’agent Christian Daigle, très apprécié de ses pairs, a eu l’effet d’une onde de choc dans le milieu du hockey et explique une partie de cette décision pour le clan Roussel.

«La perte de Christian Daigle, l’an passé, ça a été un coup dur pour moi. Ça a eu plus d’incidence que je le pensais dans ma vie. Ça m’a éloigné un peu de l’agence et avec la saison que je connais en ce moment, j’avais besoin d’un nouveau souffle», toujours selon l’auteur de trois buts et deux passes en 42 joutes cette saison.

Un vent de fraicheur

Les trois premières sorties de Martin St-Louis derrière le banc des Canadiens de Montréal se sont soldées par des revers. Toutefois, le Tricolore a rebondi et l’équipe connait ses meilleurs moments de la campagne avec une séquence de trois victoires consécutives.

«Un changement d’entraîneur suscite plusieurs nouveautés. Tous les joueurs sont en audition et chaque rôle est en jeu. Les gars veulent être dans les bonnes grâces de l’entraîneur. Ça crée une compétition à l’interne», a-t-il expliqué.

«L’effet nouveauté dure une dizaine de matchs avant de voir le vrai visage des joueurs. Je suis bien content pour Martin St-Louis. Il amène une fierté et une aura de gagnant», a conclu Roussel.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.