Sidney Crosby n’a jamais perdu espoir

À 34 ans, Sidney Crosby a suffisamment d’expérience pour se sortir d’une mauvaise séquence et son bagage a bien servi les Penguins de Pittsburgh depuis environ un mois.

Le capitaine de l’équipe constitue l’une des raisons pour lesquelles les siens ont récolté 70 points jusqu’ici cette saison. Celle-ci occupait le deuxième rang de la section Métropolitaine avant les matchs de mardi et demeurait bien placée pour terminer dans le top 3 de la division. Et le numéro 87 a bien fait récemment, inscrivant 10 buts à 15 derniers matchs. Depuis le 17 janvier, il a amassé 22 points, ce qui représente le troisième meilleur total de la Ligue nationale de hockey.

Pourtant, les semaines précédentes n’avaient pas été tout à fait fructueuses au plan individuel. Crosby avait notamment traversé une séquence d’un seul filet en 12 rencontres. Sauf qu’il n’était pas question de céder à la panique.

«Ça aurait été bien de voir davantage de rondelles entrer dans la cage adverse, mais je ne dirai pas que tout cela m’a influencé ou a changé ma façon de jouer. Selon moi, vous devez comprendre que si vous continuez d’obtenir des occasions de compter, il faut avoir confiance que ça finira par débloquer», a-t-il mentionné au quotidien «Pittsburgh Post-Gazette».

Aux yeux de son compagnon de trio Bryan Rust, il offre des performances de haut niveau, dignes du statut de joueur exceptionnel ayant marqué l’ensemble de sa carrière. «Il continue de s’améliorer et devient de plus en plus à l’aise à mesure que l’année avance, a déclaré l’ailier droit. Évidemment, il sonne la charge pour nous et c’est ce qui est attendu.»

Élément indispensable

Pour que la recette des Penguins lève, l’ingrédient Crosby doit faire partie du matériel de préparation. Le club joue sous la moyenne de ,500 quand le numéro 87 n’est pas en uniforme cette saison. Maintenant que son opération au poignet et la COVID-19 sont choses du passé dans son cas, l’attaquant de renom peut se concentrer sur ce qu’il fait de mieux, d’autant plus qu’il semble avoir repris son rythme et toute sa synchronicité.

«Il offre son jeu. Il est tellement habile et complet, a louangé l’instructeur-chef Mike Sullivan. Il a la capacité de produire de l’offensive de différentes manières, que ce soit en montée à l’emporte-pièce ou en travaillant fort profondément en zone ennemie. [...] Actuellement, il nous donne du très bon jeu de façon soutenue.»

Les Penguins accueilleront les Devils du New Jersey à leur prochaine sortie, jeudi.