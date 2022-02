Paris sportifs : les Raptors pourraient s’avérer payants

Les Raptors de Toronto ne figurent pas nécessairement au nombre des équipes favorites pour remporter le titre de la NBA cette saison, mais les parieurs croyant le contraire pourraient se laisser tenter par la formation de l’entraîneur-chef Nick Nurse.

Occupant le septième rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 32-25 à la pause du match des étoiles, elle est bien placée pour se qualifier en séries éliminatoires. Cependant, quant à la possibilité de réaliser un long parcours, les preneurs aux livres ne sont pas convaincus. Ainsi, le site Mise-o-jeu établissait mardi la cote pour un triomphe des Raptors en finale à 45,00. C’est la même que les Cavaliers de Cleveland, quatrièmes dans l’Est.

Au nombre des organisations ayant le plus de probabilités de rafler les honneurs des séries, il y a les Suns de Phoenix, détenteurs du meilleur dossier de la ligue (48-10), qui ont droit à une cote de 5,00. Non loin derrière, les Nets de Brooklyn (5,50), les Warriors de Golden State et les Bucks de Milwaukee (6,00) ainsi que les 76ers de Philadelphie (7,00) ont des raisons de croire en leurs chances, d’après la même plateforme.

Ceux souhaitant voir LeBron James et les Lakers de Los Angeles (20,00) soulever le trophée Larry-O’Brien ont pris note que l’équipe californienne devra trimer dur pour savourer le championnat. Elle se trouve au neuvième échelon de l’Ouest avec un dossier de 27-31.