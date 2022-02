Nathan MacKinnon se voit accorder le bénéfice du doute

La Ligue nationale de hockey (LNH) ne punira pas le joueur étoile Nathan MacKinnon, qui a assené lundi un coup de bâton à un juge de ligne immédiatement après une mise au jeu, a annoncé le circuit Bettman mardi.

Après avoir perdu son duel au cercle de la patinoire, au cours duquel il s’est fait atteindre aux mains par son adversaire Tomas Nosek, des Bruins de Boston, MacKinnon a voulu répliquer mais se serait trompé de patineur. Il a ainsi donné un coup de bâton au juge de lignes Michel Cormier.

«Nous avons immédiatement enquêté sur l’incident et, après avoir discuté avec les officiels et juges de lignes sur la glace et l’Association des arbitres de la LNH, nous avons déterminé que le joueur ne voulait pas atteindre le juge de lignes, mais bien son adversaire», lit-on dans un communiqué publié par la LNH.

«Nous avons ainsi conclu qu’il n’était pas nécessaire de punir le joueur. Cette décision ne devrait pas être perçue comme une dérogation de notre engagement à protéger nos arbitres et juges de lignes.»

L’Avalanche s’est incliné 5 à 1 face aux Bruins et MacKinnon a été l’unique buteur des siens.