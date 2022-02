Les Remparts devront aussi affronter... le calendrier

Pour cette dernière étape de la saison de la LHJMQ, l’adversité ne se trouvera pas seulement sur la glace. Elle proviendra aussi de ce calendrier exigeant, resserré au possible en raison de la pause forcée des activités en janvier.

Ils ont repris les matchs au début du mois, mais déjà, les effets se font sentir chez certains joueurs des Remparts. Habitués à disputer de deux à trois rencontres par semaine depuis le début de la saison, voilà qu’ils doivent parfois en jouer quatre durant la même période.

Et même s’il ne veut pas s’en servir pour excuser la défaite de 4 à 0 aux mains du Phœnix de Sherbrooke, dimanche – « la réalité est la même pour toutes les équipes » –, Théo Rochette affirme qu’elle paraît, cette partie en plus.

« Ce match de plus, on le sent. Celui à Sherbrooke, c’était notre quatrième de la semaine et on l’a ressenti dès qu’on est sauté sur la glace », a mentionné le capitaine, mardi.

Le calendrier du circuit a été condensé afin d’éviter que le report des matchs de janvier, qui n’ont pas été disputés en raison des restrictions sanitaires, ne prolonge trop longtemps la saison.

Préparation hors glace

Ce nouveau rythme force les athlètes à adapter leur routine. « C’est vraiment différent. La préparation hors glace est différente. On doit se préparer comme il faut dans le gym, faire des étirements, bien manger », a énuméré Rochette.

Il change aussi celle de l’entraîneur-chef. « Le plus difficile dans un calendrier comme celui-là, c’est la gestion de la fatigue. Savoir quand pratiquer, quand ne pas pratiquer, a relevé Patrick Roy. Il y a l’école, le voyagement. Il faut bien doser le repos. »

« Quand on ne fait que jouer, on voit que la condition physique baisse, car en situation de match, certains sont sur la glace 12 minutes, d’autres 18. C’est le défi qui nous attend : que chacun reste au sommet de sa forme pour qu’on puisse limiter les pratiques », a-t-il poursuivi.

À cela s’ajoute la pandémie en soi, qui risque de compliquer encore davantage la vie des équipes.

Jeudi dernier, lorsque l’Armada de Blainville-Boisbriand est venue en visite au Centre Vidéotron, elle était privée de sept joueurs, dont six qui étaient sur le protocole de la COVID-19. Mardi, il a été annoncé que les matchs du week-end des Islanders de Charlottetown et des Screaming Eagles du Cap-Breton seraient repoussés en raison d’une éclosion.

Iacobo et Gravel absents

Les Remparts ont été somme toute épargnés depuis le retour au jeu, début février.

Mais le gardien Fabio Iacobo et l’attaquant Zachary Gravel rateront à tout le moins les affrontements de demain et de vendredi, puisqu’ils ont été en contact avec une personne positive au virus. Ils pourraient rejoindre l’équipe samedi, au terme de leur période d’isolement de cinq jours.

En l’absence du vétéran Iacobo, les Remparts ont procédé au rappel du jeune Mathys Fernandez, qui agira comme adjoint de Williams Rousseau face aux Foreurs de Val-d’Or et aux Cataractes de Shawinigan.

