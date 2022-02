Les Coyotes privés d’Andrew Ladd

Les Coyotes de l’Arizona devront se priver des services de l’attaquant Andrew Ladd pour une période allant de quatre à six semaines.

Mardi, l’organisation de la Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé que son vétéran souffrait d’une blessure au bas du corps. Le patineur de 36 ans s’est fait mal en entrant en collision avec l’attaquant des Stars de Dallas Luke Glendening lors de la première période d’un affrontement disputé dimanche dernier.

Ladd joue sa première saison avec les «Yotes» en 2021-2022, eux qui ont fait son acquisition des Islanders de New York en juillet dernier. Le natif de la Colombie-Britannique n’avait pratiquement pas joué dans la LNH avec les «Insulaires» lors des deux dernières campagnes du circuit Bettman. En 42 parties cette saison, il a amassé six buts et trois mentions d’aide pour neuf points.

Le quatrième choix au total du repêchage de 2004 a aussi porté les couleurs des Hurricanes de la Caroline, des Thrashers d’Atlanta, des Jets de Winnipeg et des Blackhawks de Chicago dans la meilleure ligue de hockey au monde. Il a remporté la coupe Stanley à deux reprises, soit en 2006 avec les «Canes» et en 2010 avec les «Hawks».