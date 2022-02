«Il a le profil parfait pour aider Martin St-Louis»

Jusqu’à preuve du contraire, Martin St-Louis détient seulement un statut intérimaire.

Si les Canadiens veulent lui enlever définitivement cette étiquette, il devra s’entourer d’adjoints expérimentés, croit Alexandre Picard. Notre analyste a un candidat particulier en tête pour aider St-Louis à répondre aux attentes grandissantes à son endroit.

«Cette saison, l’équipe n’a pas besoin de performer. Ce sera différent la saison prochaine lorsqu’il y aura des attentes et qu’il faudra gagner. Pour les années à venir, il faudra donc l’entourer d’entraîneurs d’expérience. Quand je pense à qui pourrait être ce mentor, un nom me revient en tête : Rick Bowness. Je sais qu’il est actuellement avec les Stars de Dallas, mais si jamais il était congédié, il aurait le profil parfait pour aider St-Louis», a-t-il affirmé mardi dans le balado de TVA Sports «Temps d’arrêt», animé par Louis Jean.

C’est clairement l’édition la plus positive de la saison! Écoutez l’épisode complet ici:

La semaine dernière, Picard s’était montré critique du système de jeu homme à homme préconisé par le nouvel entraîneur-chef du CH. Mais il a été à même de constater que la formule a rapporté des dividendes dans les derniers matchs et que les joueurs ont adhéré au concept. D’ailleurs, il les comprend.

«Martin a adopté une nouvelle mentalité et ça donne déjà des résultats. On voit que le style de jeu est vraiment axé sur l’offensive. Les attaquants sont beaucoup plus agressifs en zone adverse, les joueurs patinent plus, touchent plus à la rondelle et sont plus impliqués, a remarqué Picard. Le système a été allégé, on se fie beaucoup plus à l’instinct qu’avant. Comme joueur, c’est toujours plus plaisant de jouer de cette façon-là.»

Un émule de Bylsma?

L’ancien défenseur voit St-Louis comme un modèle d’entraîneur «moderne».

«On voit qu’il est très enthousiaste. Il a l’air d’un joueur derrière le banc. Il est très impliqué et amène beaucoup d’énergie. C’est certain que les gars veulent jouer pour lui et qu’ils se sentent de plus en plus à l’aise. Au-delà des victoires, j’aime la façon dont l’équipe joue, elle est agréable à regarder. Ça fait du bien!»

St-Louis n’a peut-être pas beaucoup de métier comme entraîneur, mais il compense par sa grande compréhension du hockey. Après tout, il y a consacré sa vie entière!

«J’adore l’écouter en point de presse. C’est rafraîchissant. Tu vois qu’il comprend la game et qu’il l’analyse de façon incroyable. Il va vers les joueurs. Il prend beaucoup de temps pour leur parler individuellement. Il n’y a pas une tonne d’entraîneurs qui font ça», a souligné Picard, qui voit des similitudes entre St-Louis et Dan Bylsma, son entraîneur avec les Penguins de Pittsburgh en 2011-2012.

«Le gars qui ressemble le plus à St-Louis et dont la situation est comparable, c’est Dan Bylsma. C’est l’un de mes entraîneurs qui communiquaient le mieux avec ses joueurs. Il était souvent assis dans le vestiaire avec un café à jaser avec nous. Faut dire qu’il est lui aussi un ancien joueur. Mais il n’hésitait pas à sortir le fouet quand ça allait moins bien.»

«La différence, c’est que Bylsma était un travaillant lorsqu’il jouait. C’était un col bleu, un 13e attaquant. St-Louis, lui, c’était une superstar», a nuancé l’animateur.

«Je suis prêt à lui donner un mulligan»

Par ailleurs, les deux acolytes partagent dans le balado leurs divergences d’opinions à propos de l’attitude de Jeff Petry depuis le début de la saison.

Louis s’est dit prêt à «lui donner un mulligan», mais pas Alexandre. «Je ne veux jamais jouer au golf avec toi si tu donnes des mulligans comme ça!», lui a-t-il lancé avant d’éclater de rire.

Sommaire du balado:

Enfin, tout va bien chez les Canadiens! Cole Caufield et Josh Anderson impressionnent, tandis que Jeff Petry revit depuis l’arrivée de Martin St-Louis. «La nouvelle mentalité apporte déjà des résultats», se réjouit Alexandre.

Alexandre et Louis commentent les réactions des joueurs sur la glace et dans les médias. Lancent-ils subtilement une flèche à Dominique Ducharme?

Est-il trop tôt pour enlever l’étiquette d’entraîneur intérimaire à Martin St-Louis?

L’importance d’entourer Martin St-Louis d’entraîneurs d’expérience dans les années à venir. Alexandre a un candidat en tête.

À qui St-Louis pourrait-il être comparé comme entraîneur?

Alexandre revient sur le système de jeu de Martin St-Louis et le compare à celui de Dominique Ducharme. «Le changement le plus flagrant est l’échec-avant.»

Jeff Petry n’est vraiment plus le même joueur depuis le départ de Dominique Ducharme. Doit-il rester à Montréal ou est-ce préférable de l’échanger?

Quels autres joueurs des Canadiens seront à surveiller de près d’ici la date limite des transactions? Josh Anderson doit-il absolument demeurer à Montréal?

Retour sur la performance extraordinaire de l’équipe féminine canadienne aux Jeux olympiques de Pékin. Quel bilan doit-on faire du côté masculin?

La LNH devrait s’inspirer de la NBA pour le week-end annuel des étoiles et offrir avant tout un spectacle. «Si tu compares le produit, la LNH est à des années-lumière de la NBA.»

Alexandre parle de ses idoles de jeunesse (Nicklas Lidstrom, Raymond Bourque et Jaromir Jagr) et répond à la question : «Quels joueurs récemment retraités aimerais-tu revoir jouer?»