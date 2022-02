CF Montréal: Joey Saputo menotté?

En 2019, le propriétaire du CF Montréal, Joey Saputo, avait dévoilé les plans de son organisation pour moderniser le Stade Saputo. Depuis, rien n’a encore été fait.

Mardi, le commissaire de la Major League Soccer (MLS), Don Garber, est venu à la défense de l’homme d’affaires de 57 ans lorsqu’il a été questionné par le journaliste du 98,5 FM Jeremy Filosa.

«Je pense que nous savons tous à quel point Joey Saputo tient à la popularité du soccer au Canada et au succès de son équipe, a d’abord dit Garber. Il aimerait cependant pouvoir offrir aux partisans un stade qui fera briller son équipe, par exemple comme celui du BMO Field à Toronto, ou comme d’autres stades ici aux États-Unis.»

«Plusieurs embûches se dressent devant lui, a-t-il ensuite ajouté. Son entente pour son stade est unique et l’empêche pratiquement d’y investir plus d’argent pour continuer à offrir aux amateurs une expérience des plus modernes. Je sais que Joey veut procéder et il en est très frustré. Mais on le limite dans ce qu’il peut faire, il faut quand même que ça demeure logique et rationnel financièrement.»

Il semblerait que les embûches dont parle le commissaire proviennent de la Ville de Montréal, de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et du Parc olympique. Ceux-ci ont tous leur mot à dire en ce qui concerne d’éventuels changements apportés au Stade Saputo.

Un changement d’identité «réussi»

Ce n’est pas seulement la situation de son domicile qui n’est pas rose chez le CF Montréal. Le club n’a pas de président depuis la démission de Kevin Gilmore, en novembre. Ce dernier avait été pris en grippe pas les partisans du club après que l’organisation eut procédé à un changement d’identité en abandonnant le nom «Impact» à la faveur du CF Montréal.

Parlant des amateurs de l’équipe montréalaise, une partie de ceux-ci – soit les Ultras de la section 132 – ont été bannis du Stade Saputo en septembre dernier. Il n’y a d’ailleurs toujours pas eu de réconciliation entre le club et le groupe de partisans.

Qu’à cela ne tienne, Joey Saputo est l’homme de la situation pour Garber.

«Il a aussi eu des difficultés au niveau organisationnel, c’est vrai, mais récemment il nous a étalé son plan d’affaires et aussi le changement d’identité, qui selon moi est maintenant réussi. Il travaille très fort pour que son club puisse passer au prochain niveau», a soutenu le commissaire de la MLS.

Pas une ligue de retraités

Dans un autre ordre d’idée, Garber a dit apprécier que des super vedettes du monde du soccer comme Neymar et Lionel Messi aient de l’intérêt pour son circuit. Il a toutefois précisé qu’il n’aimait pas que la MLS soit vue comme une ligue pour «prendre sa retraite».

«Nous n’avons pas besoin de faire venir un grand joueur en fin de carrière parce qu’il a décidé de prendre sa retraite dans la MLS», a clamé Garber.

«Nous voulons que notre histoire parle de jeunes joueurs qui viennent ici au tout début ou au sommet de leur carrière, faisant ainsi de notre circuit leur ligue de choix.»

De passage à l’émission YouTube «Fenômenos» samedi, Neymar a déclaré qu’il avait «très envie de jouer aux États-Unis, au moins une saison».

«C'est un championnat plus court, avec trois ou quatre mois de vacances. Comme ça, on peut jouer beaucoup d'années en plus», a-t-il ajouté, avant d'éclater de rire.

Neymar, 30 ans, détient présentement une entente valide avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025.