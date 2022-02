Une semaine chargée pour Ross Stripling

Le lanceur partant Blue Jays de Toronto Ross Stripling sera occupé au courant de la prochaine semaine.

C’est que le baseball majeur et l'Association des joueurs ont décidé d’appuyer sur l’accélérateur dans leurs négociations pour une nouvelle convention collective. Les deux clans se rencontreront en personne tout au long de la semaine afin de tenter de trouver un terrain d’entente.

En vertu de son rôle de représentant de l’organisation torontoise au sein de l’Association des joueurs, Stripling doit constamment informer ses coéquipiers des nouveautés dans les négociations. Les autres membres des Blue Jays sont d’ailleurs de plus en plus actifs, dans leur conversation de groupe, après chaque mise à jour.

«Il y en a plusieurs qui demandent: pourquoi faisons-nous une autre concession, de dire Stripling au réseau Sportsnet. Plusieurs personnes posent de très bonnes questions que même nos sous-comités et nos représentants au sein de l’union ont de la difficulté à saisir. La plus récente proposition était difficile à comprendre et c’est bien de voir que même nos plus jeunes gars s’impliquent dans la conversation de groupe. Ils posent des questions, sont impliqués et veulent savoir ce qui se passe.»

«C’est ce dont nous avons besoin. Tout le monde est impliqué et communique. Tu n’as pas besoin d’être d’accord avec chacun des petits détails, mais quand nous envoyons une offre, nous devons tous être sur la même longueur d’onde.»

Les deux clans ont décidé de s’asseoir à la même table pour régler le problème et reprendre l’action, alors que la journée d’ouverture de la saison est de plus en plus en danger d’être annulée.

Plusieurs gros dossiers sont encore à régler avant de pouvoir donner le coup d’envoi à la saison 2022, dont les plus importants, au niveau financier.

«Les différends économiques sont certainement au cœur de cette nouvelle convention collective, mais il y a des milliers d’autres dossiers, a ajouté Stripling. Nous n’avons pas encore parlé de l’expansion des séries éliminatoires, le repêchage international, les protocoles contre la COVID, les tests antidopage et tout ce genre de choses. Nous sommes réellement au point où nous devons régler ça.»

Le baseball majeur a déjà annoncé l’annulation des matchs prévus durant les camps d’entraînements, et ce, jusqu’au 4 mars. Le circuit Manfred devrait théoriquement entamer sa saison le 31 mars.