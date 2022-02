Sénateurs: à qui la faute?

Les équipes canadiennes de la Ligue nationale de hockey ont eu à disputer dernièrement des matchs locaux devant des gradins dégarnis à cause des mesures sanitaires en vigueur et chez les Sénateurs d’Ottawa, le contexte ne semble pas avoir aidé du tout l’équipe sur la patinoire.

La formation de l’instructeur-chef D.J. Smith a échappé ses cinq dernières parties à la maison, incluant les deux plus récentes le weekend passé. Elle a perdu 3 à 2 en prolongation contre les Bruins de Boston, samedi, avant de s’incliner 2 à 1 devant les Rangers de New York le lendemain. Heureusement pour elle, ses performances à l’étranger ont été davantage satisfaisantes, car elle a remporté ses deux plus récents affrontements en territoire hostile.

Évidemment, les «Sens» ont hâte de retrouver plus de normalité, eux qui ont évolué devant un peu plus de 5000 spectateurs au Centre Canadian Tire pour chaque rencontre de la fin de semaine. L’endroit pourrait devenir plus intimidant pour l’ennemi quand il pourra recevoir plusieurs milliers de personnes. Cependant, en attendant, il y a des ajustements à effectuer. L’attaque peine à certains moments. Le club a été limité à deux buts ou moins dans ses cinq défaites de suite à domicile, étant blanchi deux fois.

«Je pense que nous demeurons dans la lutte. Nous n’obtenons pas le résultat voulu, mais nous ne pouvons pas vraiment blâmer quiconque», a d’ailleurs mentionné Smith au quotidien Ottawa Citizen, dimanche, soulignant l’effort de ses hommes.

La veille, le capitaine Brady Tkachuk tenait un discours similaire à propos du jeu des siens. Il n’en manque pas beaucoup aux Sénateurs pour aller chercher des victoires de manière plus régulière.

«Nous souhaitons être fiers de nous-mêmes et une partie de notre identité est de miser sur l’aspect physique. Ce sont des matchs auxquels nous aimons participer», a-t-il affirmé au site NHL.com au terme du match de samedi, pendant lequel Ottawa a asséné 28 mises en échec.

Stützle progresse

Au chapitre des bonnes nouvelles, il y a le développement de l’attaquant Tim Stützle, qui a inscrit son 23e but dans le circuit Bettman, et ce, à son 101e affrontement. Le troisième choix au repêchage 2020 domine ainsi sa cuvée pour le total de filets jusqu’ici.

«J’essaie juste de jouer mon match chaque soir et de m’améliorer chaque jour, a-t-il dit au journal ottavien. Ceux que j’affronte importent peu. Tout le monde regarde les joueurs qui ont été sélectionnés ici et là, mais je veux seulement gagner des rencontres.»

«Il semble en confiance. Il maîtrise la rondelle énormément et il décoche des tirs, a de son côté souligné Smith. Il apprend à jouer et dans les détails de son jeu, il y a sa progression défensive. Il reste aussi dangereux.»

Les Sénateurs voudront revenir en force en accueillant le Wild du Minnesota, mardi. Par la suite, le Canadien de Montréal sera de passage dans la capitale fédérale, samedi.