René Fasel est un incompétent aux yeux du directeur général des Blue Jackets de Columbus, Jarmo Kekäläinen.

Au terme d’une courte victoire de 2 à 1 qui a permis à la Finlande de mettre la main sur la médaille d’or des Jeux olympiques de Pékin aux dépens du Comité olympique russe (ROC), Fasel a critiqué le jeu des champions.

À ses yeux, c’est de mauvais augure pour le hockey.

«Nous avons vu à quoi le hockey ressemblera dans le futur lorsque les titres et les médailles seront gagnés par la défense, avait déclaré le Suisse à l’agence de presse russe Tass. La finale n’a pas été extrêmement spectaculaire, et certainement pas aussi intéressante que le match entre les équipes nationales de la Russie et de la Suède en demi-finale. Les actions défensives et un peu de chance ont donné l’or aux Finlandais.»

L’ancien président de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), qui n’a jamais caché son affection pour la Russie, a ainsi été la cible de plusieurs acteurs du monde du hockey. Kekäläinen, notamment, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère.

«Avec ses commentaires sur la finale olympique, René Fasel a clairement démontré son incompétence à comprendre le hockey, malheureusement après avoir servi comme président de l’IIHF trop longtemps», a courtement réagi le Finlandais, patron hockey des Jackets, sur les médias sociaux, dimanche.

Fasel a été à la tête de l’IIHF de 1994 à 2021 avant d’être remplacé par Luc Tardif, originaire de Trois-Rivières.