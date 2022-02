Okposo trouve la situation «inacceptable»

Sans leurs trois victoires acquises aux dépens du Canadien de Montréal, qu’ils visiteront mercredi, les Sabres de Buffalo seraient à nouveau bien placés pour terminer dans la cave du classement général de la Ligue nationale de hockey cette saison.

Depuis leur passage au Centre Bell le jour du Super Bowl, soit le 13 février, les hommes de l’instructeur-chef Don Granato ont repris leurs habitudes perdantes. Après avoir doublé les Islanders de New York 6 à 3, ils ont encaissé trois revers consécutifs, incluant un dur échec de 7 à 3 aux mains des Blue Jackets de Columbus, dimanche.

Ainsi, la position des Sabres au classement leur est plutôt familière, car ils sont en voie de manquer les séries éliminatoires pour la 11e campagne d’affilée. Avec 40 points en 51 sorties, ils occupent l’avant-dernier échelon de la section Atlantique et se trouvent à une vingtaine de points du deuxième laissez-passer des équipes repêchées de l’Association de l’Est.

La morosité est donc encore bien palpable dans les rangs de la formation. Dimanche a d’ailleurs représenté un autre exemple de sa médiocrité. Buffalo a concédé 16 des 17 premiers tirs au but de la rencontre aux Jackets, mais avait éventuellement pris l’avance 2 à 1. Cependant, les réjouissances ont été de courte durée et Columbus lui a fait payer ses erreurs.

«Ceci n’est pas acceptable, a déploré l’attaquant Kyle Okposo, tel que rapporté par le quotidien The Buffalo News. Ce n’est pas comme si nous n’avions pas travaillé fort. On a franchement travaillé fort. Seulement, nous n’étions pas à l’endroit approprié, mentalement, pour disputer cette partie. Oui, c’est le match numéro 51 [de la saison], mais ce n’est pas une excuse. Nous devrions être meilleurs relativement à ces détails à mesure que la campagne avance. Ceci n’était pas suffisant.»

Grosse perte

En Ohio, les Sabres ont dû se débrouiller sans le défenseur Rasmus Dahlin, ennuyé par une blessure au bas du corps. Sa perte a créé un trou important et Granato ne s’est pas défilé à ce propos.

Notamment, sur une mise au jeu en zone offensive, il a préféré utiliser quatre attaquants afin de tenter de créer l’égalité au pointage. En principe, le Suédois aurait été sur la patinoire pour ce type de situation.

«Dahlin est immense. C’est 25 minutes et plus par match. Il s’agit d’un gros morceau, a admis le pilote. Il est différent et voilà la raison illustrant parfaitement pourquoi les clubs adverses surveillent les arrières de pointe. Ils peuvent jouer tellement de minutes et sont difficiles à remplacer.»

Avec ou sans Dahlin en uniforme, les Sabres tenteront de balayer leur série annuelle face au Tricolore, mercredi, au Centre Bell. Ils l’ont emporté 5 à 3 à leur dernière visite à Montréal.