Le Titan met fin aux succès des Islanders

Le Titan d’Acadie-Bathurst a mis fin à la série de victoires des Islanders de Charlottetown en les battant 5 à 4 en prolongation, lundi, au Eastlink Center.

Les «Insulaires» ont ainsi vu leurs succès prendre fin après neuf gains consécutifs. Avant de se présenter au Eastlink Center, le Titan avait signé six victoires à ses sept dernières sorties.

L’unique défaite de cette séquence avait été encaissée contre le club de l’Île-du-Prince-Édouard.

Dans l’affrontement du jour, c’est une réussite de Félix Lafrance en surtemps qui a fait la différence. C’était son 28e but de la présente campagne.

Le Titan semblait se diriger vers la victoire en temps réglementaire, mais Hendrix Lapierre a touché la cible dans les 30 dernières secondes du troisième tiers.

Celui qui a évolué avec les Capitals de Washington en début de saison a inscrit deux buts dans ce duel. Jacob Melanson a aussi placé la rondelle derrière la ligne des buts deux fois chez les vainqueurs.

Noah Laaouan, Patrick Guay, Xavier Simoneau et Brett Budgell ont inscrit les buts des Islanders.

Elliot Desnoyers sonne la charge

Au Scotiabank Center, Elliot Desnoyers a amassé trois points dans un gain de 5 à 3 des Mooseheads de Halifax sur les Wildcats de Moncton.

Le capitaine de la formation gagnante a inscrit un but et s’est fait complice de deux des réussites de ses coéquipiers. Le choix de cinquième ronde (135e au total) des Flyers de Philadelphie au repêchage 2020 de la Ligue nationale a amassé six points à ses trois derniers matchs.

Les autres buteurs des Mooseheads ont été Jordan Dumais, James Swan, Evan Boucher et Mathieu Cataford. Le défenseur Jake Furlong a quant à lui fourni trois mentions d’aide.

Dans le camp des Wildcats, Miles Mueller, Alexis Daniel et Brooklyn Kalmikov ont fait mouche.