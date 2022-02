Le CF Montréal encore négligé

En retard 1 à 0 dans son duel huitième de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, le CF Montréal se retrouvera encore une fois mardi soir dans les souliers des négligés, selon le site Mise-o-jeu.

Lundi, la cote pour un triomphe des hommes de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy – peu importe le pointage – contre le Santos Laguna était de 2,80, comparativement à 2,00 pour la formation évoluant au Mexique. Un verdict nul, qui ne suffirait pas à qualifier le club montréalais en quart de finale, était évalué à 3,10.

Relativement à la marque finale de l’affrontement, un nul de 1 à 1 semble un scénario probable; à 5,40, celui-ci a droit à la cote la moins élevée parmi l’éventail de choix offerts. Au nombre des résultats favorables au CF Montréal, une victoire de 2 à 0 est reliée à une cote de 14,00.

Par ailleurs, la même plateforme croit que chaque formation marquera au moins un but, l’option «Oui» étant cotée à 1,55, contre 1,85 pour le choix contraire. Également, les parieurs peuvent se prononcer sur les probabilités de voir Romell Quioto, Joaquin Torres et Djordje Mihailovic toucher la cible au Stade olympique. Un but de ces trois hommes était considéré dans l’ordre à 3,05, 3,20 et 3,35.