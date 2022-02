Jesperi Kotkaniemi sort de sa coquille

Au nombre des joueurs ne s’ennuyant pas trop du Canadien de Montréal, il y a l’attaquant Jesperi Kotkaniemi qui a égalé son sommet personnel en carrière avec son 11e but de la saison, dimanche.

Le Finlandais a ouvert le pointage dans une victoire de 4 à 3 de ses Hurricanes de la Caroline aux dépens des Penguins de Pittsburgh. Du même coup, il affichait – avant le match de lundi après-midi contre les Flyers de Philadelphie – la même production de filets que celle de 2018-2019.

À l’époque, il avait amassé 11 buts et 34 points en 79 rencontres. Cette année, il a eu besoin de 46 parties pour atteindre un nombre identique de buts et avec 22 points à son actif, il pourrait logiquement établir une nouvelle marque individuelle à ce chapitre d’ici la fin du calendrier régulier.

Les récentes semaines ont été marquées de hauts et de bas, Kotkaniemi ayant traversé une séquence de huit affrontements sans but avant de toucher la cible dans chacune de ses deux dernières sorties. N’empêche que le principal concerné est loin de céder au désespoir et entend fournir l’effort requis soir après soir.

«Je tente seulement d’accomplir la même chose à tous les matchs, soit de travailler aussi fort que je le peux, peu importe mon temps de jeu. Je veux l’utiliser de la meilleure façon possible, a-t-il déclaré en conférence d’après-match. Ce fut plaisant de récolter quelques buts dans les récentes rencontres. Cela hausse toujours votre confiance.»

«Évidemment, il s’agit d’un gros but [dimanche]. Je lui ai demandé d’assumer d’autres rôles quand c’était nécessaire et il a été excellent, a ajouté l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour. Je crois qu’il deviendra encore meilleur à mesure qu’il sera à l’aise avec notre façon de jouer. Certes, il a énormément de talent et ça commence à ressortir.»

Un élan supplémentaire

Ces jours-ci, «KK» a plusieurs raisons de se réjouir. En plus de son rendement individuel qui progresse, les Hurricanes vont très bien en 2021-2022. Ils se trouvent au sommet de la section Métropolitaine avec 72 points, tout en ayant des matchs en main sur leurs principaux poursuivants.

Et, il y a la médaille d’or décrochée par la Finlande au tournoi de hockey masculin des Jeux de Pékin. Voilà ce qui laisse présager, aux yeux de Kotkaniemi, un futur brillant pour les joueurs de ce pays à court et long terme.

«Bien sûr, ce fut un bel accomplissement pour tout le pays. C’est la première médaille en or de toute l’histoire et c’est immense. Cela donnera un élan à tous les Finlandais de la ligue et dans les alentours. C’était vraiment beau à voir et excellent pour le hockey finlandais», s’est-il réjoui.