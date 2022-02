Jean-François Bérubé garde les yeux sur l'objectif

Loin de Montréal, où Andrew Hammond a lui aussi vécu son propre conte de fées, le gardien québécois Jean-François Bérubé a signé une première victoire en presque quatre ans dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Mais plus que la victoire, c’est le moment magique en famille qu’il retiendra.

Le Repentignois de 30 ans a été l'un des artisans d'un gain de 7 à 3 avec les Blue Jackets de Columbus contre les Sabres de Buffalo. Son dernier triomphe remontait au 4 avril 2018 avec les Blackhawks de Chicago et son dernier départ a eu lieu deux jours plus tard.

Sa femme et son fils de 19 mois Cayden étaient présents dimanche dans les estrades. L’homme masqué était d’ailleurs comblé d’avoir cette opportunité de montrer pour la première fois à son fiston qu’il pouvait évoluer dans la meilleure ligue au monde.

«C'était assez incroyable de voir mon fils me regarder à l’échauffement, a dit Bérubé après la rencontre, selon le quotidien Columbus Post-Dispatch. C'était peut-être son deuxième ou troisième match dans les estrades. Je pouvais voir ses yeux pleins d'étoiles et je pouvais aussi me voir en lui. C'était plutôt cool de partager ce moment avec lui et ma femme.»

Bérubé n'a jamais abandonné

Le parcours de Bérubé n’a pas été de tout repos depuis la fin de son association avec les Hawks en 2018. Après avoir conservé une fiche de 3-6-1, une moyenne de buts alloués de 3,79 et un taux d’efficacité de ,894, il a exclusivement évolué dans la Ligue américaine malgré un contrat à un volet la saison suivante.

Il n’a toutefois jamais abandonné, roulant sa bosse au sein du circuit de développement avec quatre équipes différentes. Et l’été dernier, les Blue Jackets, qui avaient déjà montré leur intérêt pour Bérubé en l’obtenant des Hawks en juin 2018, l’ont récompensé avec un contrat à deux volets.

Puis, dimanche, les blessures au bas du corps d’Elvis Merzlikins et de Joonas Korpisalo lui ont ouvert la porte.

«J'ai traversé des moments difficiles, a reconnu Bérubé. J'ai toujours gardé les yeux là où je voulais être. Cela m'a juste poussé. Je me sens chanceux d'avoir eu de bons entraîneurs et de bons coéquipiers qui m'ont poussé tous les jours. Je dois beaucoup aux gens qui m'ont soutenu toutes ces années et ont continué à me pousser.»

En 35 matchs dans la LNH avec les Islanders de New York, les Blackhawks et maintenant les Jackets, Bérubé montre un dossier de 10-10-4, une moyenne de 3,38 et un taux de ,898.