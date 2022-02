Des Jeux différents, mais couronnés de succès

De retour au pays, le double médaillé olympique Maxence Parrot a pu faire un premier bilan des Jeux de Pékin, lundi. Sans contredit, cette expérience a été très différente de celle qu'il a vécue à Pyeongchang quatre ans plus tôt.

Sacré champion en slopestyle et décoré de bronze au grand saut, Parrot est très fier de ses performances. La pandémie de COVID-19 a toutefois joué un rôle prépondérant qui a malheureusement écarté le côté festif des Olympiades.

«C’était différent des autres Jeux olympiques en raison de la COVID-19, a-t-il expliqué sur les ondes de la chaîne LCN. Il y avait un peu plus de restrictions; on ne peut pas sortir du village, aller au resto ou faire le touriste pendant les journées de congé. C’était un peu plus sérieux.»

«Ça reste que je suis extrêmement reconnaissant qu’on ait eu des Jeux pendant une pandémie», a-t-il ajouté.

Outre les mesures sanitaires, les conditions météorologiques ont également été un facteur important dans les compétitions. Mais Parrot a remercié les organisateurs qui ont prévu le coup pour les disciplines de planche à neige, au cours desquelles les bourrasques peuvent avoir un impact non négligeable lors des manœuvres aériennes.

«Il faisait froid. Il y avait des -20 et plus, a relaté Parrot. [C’était] froid et venteux. Ils ont construit des gros murs pour nous protéger du vent durant les épreuves. Ç’a beaucoup aidé. Sinon, la neige artificielle rendait vraiment les conditions très glacées. Ce n’était pas évident.»

Revenant également sur ses traitements de chimiothérapie pour traiter un lymphome de Hodgkin en 2019, Parrot a également indiqué que sa volonté de revenir au sommet avait fait des miracles pour le forcer à poursuivre ses traitements. «Ma passion m’a sauvé la vie», a-t-il avancé.