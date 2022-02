Canadiens - Maple Leafs : les spectateurs de retour

Pour la première fois en 2022, il y aura des partisans dans les gradins du Centre Bell, lundi soir, alors que les Canadiens de Montréal accueilleront les Maple Leafs de Toronto.

Et pour l'occasion, la troupe de Martin St-Louis tentera de remporter un troisième match de suite pour la première fois de la campagne.

Dimanche, le Tricolore a vaincu les Islanders de New York 3-2 en tirs de barrage grâce à des buts de Cole Caufield et de Rem Pitlick.

Puis jeudi, Caufield avait donné la victoire aux siens en prolongation face aux Blues de St-Louis. C'était le premier gain de Martin St-Louis en tant qu'entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey.

Le gardien Samuel Montembeault sera de retour devant le filet après avoir vu Andrew Hammond obtenir son premier départ dans le circuit Bettman en plus de trois ans, la veille. Les Maple Leafs enverront quant à eux Petr Mrazek face au Tricolore.

Malgré une défaite samedi, face aux Blues, les hommes de Sheldon Keefe jouent bien par les temps qui courent puisqu'ils avaient récolté sept victoires lors de leurs neuf matchs précédents.

Il faudra évidemment avoir à l'oeil Auston Matthews, qui a amassé pas moins de 18 points à ses 10 derniers matchs. Il vient au deuxième rang des marqueurs de la LNH avec 33 buts.

Soixante buts pour Auston Matthews?

Observation certes peu rassurante pour le Canadien de Montréal qui doit l’affronter à quelques reprises d’ici la fin de la campagne, l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a tous les outils requis pour atteindre le plateau des 60 buts en une saison.

C’est du moins l’évaluation de Steven Stamkos, le dernier auteur d’une récolte de 60 filets dans la Ligue nationale de hockey. En 2011-2012, le porte-couleurs du Lightning de Tampa Bay avait accompli l’exploit pour mettre la main sur son deuxième trophée Maurice-Richard en carrière. Le prix a d’ailleurs été remporté par Matthews l’an passé. L’Américain avait enfilé l’aiguille 41 fois en 52 duels et actuellement, il est en voie de s’approcher de la soixantaine. Il compte 33 buts en 45 sorties et rien ne laisse présager un rendement à la baisse. Avec un peu de chance, il pourrait atteindre le chiffre 60, que ce soit cette année ou plus tard, selon son rival des «Bolts».

«Je regarde les autres gars de la ligue et c’est le genre de joueur qui se distingue par sa capacité à marquer régulièrement, a commenté Stamkos au réseau Sportsnet, samedi, tel que rapporté par le site NHL.com. S’il y a un gars à choisir, je pense qu’il est au sommet de la liste des prédictions pour les 50-60 buts chaque année.»

«Je crois qu’il peut être un hockeyeur capable d’amasser 60 buts très facilement. C’est amusant à regarder», a-t-il ajouté.

Rester en forme

Évidemment, pour atteindre un tel plateau, il faut demeurer en santé et miser sur les bons partenaires de trio. Cela ne représente pas un problème dans la Ville Reine, où Matthews évolue aux côtés de Mitch Marner et de Michael Bunting au sein de la première ligne d’attaque. Avant d’être tenu en échec par les Blues de St. Louis dans un revers de 6 à 3, samedi, il avait inscrit au moins un point dans neuf parties consécutives.

«La tâche la plus difficile au hockey est de marquer, n’est-ce pas? Vous devez être en santé, jouer avec de très bons fabricants de jeu. Il faut vous placer en bonne position. Je pense qu’il a tout cela avec la formation à Toronto», a considéré Stamkos.

Malgré tous ces beaux compliments, la vedette des Leafs n’est pas le seul patineur ayant les habiletés nécessaires à remplir les filets adverses ces temps-ci. Dans la course au Maurice-Richard, il occupait le deuxième rang en date de lundi, ex aequo avec Chris Kreider, des Rangers de New York. Le meneur était Leon Draisaitl, des Oilers d’Edmonton, avec 35 buts.