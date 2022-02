Artemi Panarin, la valeur sûre des Rangers

Parmi les joueurs de la Ligue nationale de hockey amassant les points à un excellent rythme, il y a l’attaquant des Rangers de New York Artemi Panarin qui se dirige vers une autre production significative et qui constitue l’une des raisons principales des succès de son équipe cette saison.

Le Russe a accompli une large partie du boulot dans un gain de 2 à 1 aux dépens des Sénateurs d’Ottawa, dimanche, grâce à un but et une mention d’aide. Avec 55 points en 45 matchs depuis le début de la campagne, il devrait conclure le calendrier régulier, sauf imprévu, avec un total très proche de son sommet personnel en carrière. En 2019-2020, Panarin avait accumulé 95 points en 65 duels et, avec 32 affrontements encore à disputer, il a des chances de surpasser ce plateau.

D’ailleurs, l’ancien des Blackhawks de Chicago et des Blue Jackets de Columbus vaut son pesant d’or pour les poolers misant sur lui. Il a inscrit au moins deux points dans 17 rencontres au cours de la campagne en cours. Et il est synonyme de fiabilité en termes de récolte de points : sa première année (2015-2016) s’est conclue avec 77 points et le trophée Calder, tandis qu’il a enchaîné avec 74, 82 et 87 points. Enfin, après son étincelante saison initiale à New York, il a totalisé 58 points en 42 sorties l’an passé.

«C’est un excellent joueur et une étoile pour nous, a affirmé l’entraîneur-chef des Blueshirts, Gerard Gallant, au quotidien New York Post. Il effectue de brillantes passes et cette fois [dimanche], il a pu tirer la rondelle pour inscrire le but décisif en avantage numérique. Il est un morceau important de notre groupe.»

Bonne chimie

Aussi, le trio dans lequel l’attaquant évolue ne comprend pas des noms reconnus nécessairement pour une production semblable à celle des joueurs-étoiles. Le pivot Ryan Strome et l’ailier droit Barclay Goodrow ont inscrit respectivement 36 et 21 points cette saison. Pourtant, Panarin se plaît à leurs côtés, comme il le mentionnait déjà à la fin janvier, quand Gallant a choisi de le retirer d’une ligne formée de Chris Kreider et de Mika Zibanejad.

En fait, il préfère demeurer à gauche au lieu de se retrouver à la droite, où il se disait moins à l’aise.

«Kreider et moi-même avons eu quelques ennuis de compréhension. Je n’avais jamais vraiment joué sur le flanc droit auparavant, mais ce fut une bonne expérience. Le problème, c’est que j’allais à l’aile de manière instinctive, puis j’apercevais le numéro 20 devant moi, avait-il souligné il y a environ un mois. Je ne voulais pas donner non plus à Mika et à Kreider une mauvaise impression.»

Au cœur d’une bataille pour une place avantageuse en séries, les Rangers espèrent que la chimie continuera d’opérer ici. Troisièmes de la section Métropolitaine avec 69 points, ils devancent par quatre les Capitals de Washington, qui les visiteront jeudi.