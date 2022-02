Victoire historique du Canada en soccer féminin

L’équipe féminine canadienne de soccer a signé le tout premier gain par blanchissage de son histoire face à l’Allemagne, dimanche au Carrow Road de Norwich, en Angleterre, elle qui l’a emporté 1 à 0 dans le cadre de la Coupe Arnold Clark.

Les représentantes de l’unifolié ont vaincu les doubles championnes du monde (2003 et 2007), présentement classées troisièmes au monde, grâce à Vanessa Gilles, qui a redirigé de la tête un coup de pied de coin de Janine Beckie, dès la septième minute de jeu. Il s’agissait d’ailleurs de sa première réussite sur la scène internationale.

«Si je n’avais pas redirigé le ballon de la tête, Kadeisha Buchanan était tout juste derrière moi alors ce but était une copie carbone de ce qu’on a pratiqué à l’entraînement, a mentionné Gilles, dans un communiqué émis par Soccer Canada. C’est toujours bon de signer une victoire et un jeu blanc, particulièrement dans un tournoi. Le Canada a toujours été reconnu comme une équipe travaillante qui aime défendre et cela a été notre pain et notre beurre.»

La défensive des Canadiennes a tenu le coup par la suite, pour ainsi signer sa première victoire de la compétition.

«Nous avons bien commencé, mais au fil de la rencontre, on a vu la fatigue nous rattraper, de dire l’entraîneur-chef de l’équipe Bev Priestman. C’est dans la nature d’un tournoi comme celui-là et nous n’avons pas la profondeur en attaque qu’on aurait désiré, mais nous avons quand même trouvé une façon de gagner.»

Après deux matchs, les Canadiennes sont au sommet du classement de cette compétition à quatre équipes, en vertu d’une récolte d’une victoire et un match nul. L’Angleterre et l’Espagne partagent la deuxième place, en raison de deux matchs nuls chacun, tandis que l’Allemagne est au quatrième et dernier rang, avec un match nul et une défaite.

Le Canada jouera son dernier match de la phase qualificative mercredi, contre les Espagnoles.