Les Flames sont en feu!

Les Flames de Calgary ne perdent plus, eux qui ont remporté un neuvième match consécutif samedi.

La formation albertaine s’approche ainsi du record de l’organisation, qui est de 10 gains de suite. Cette marque a été établie à deux reprises, soit en 2016-2017 et en 1978-1979.

Mais selon le gardien Jacob Markstrom, les patineurs des Flames ne doivent pas se concentrer sur la chasse au record.

«En ce moment, nous voulons simplement gagner», a-t-il dit lors des conférences de presse qui ont suivi la victoire de 2 à 1 contre le Kraken de Seattle.

«Nous voulons continuer de gagner. Je ne crois pas qu’aucun de nous ne pense à ce record. Nous voulons maintenir notre momentum et continuer d’engranger des points. C’est vraiment la seule chose qui compte présentement. Nous devons garder notre mémoire courte et nous concentrer sur le prochain match.»

Rester dans le match

Flames ont dominé face à la 32e équipe de la Ligue nationale de hockey, même si le pointage a été serré. C’est une réussite d’Elias Lindholm en troisième période qui a fait la différence.

«Il y a de ces soirées où tu te dois de rester dans le match et attendre que les chances de marquer se présentent. Lorsqu’elles arrivent, tu te dois d’en profiter, a exprimé l’auteur du but de la victoire. Aujourd’hui [samedi], il s’agissait de l’un de ces matchs où tu te dois de continuer à faire ce que tu fais de bien en sachant que cela te rapportera à un certain moment.»

Markstrom a aussi eu son mot à dire dans ce gain, lui qui a réalisé quatre arrêts clés en fin de rencontre, alors que le Kraken avait rappelé son gardien au banc à la faveur d’un sixième patineur.

«Nous avons évidemment obtenu la majorité des tirs et des chances de marquer dans ce duel», a soulevé l’homme masqué, dont l’équipe a eu le meilleur 37 à 23 au chapitre des tirs au but.

«Ils [les joueurs du Kraken] se sont donné quelques chances, mais pas beaucoup. J’ai réussi à maintenir le pointage bas de mon côté et c’est ce qui a fait la différence lors du sifflet final.»

Les Flames tenteront de poursuivre sur leurs succès lundi, alors que les Jets de Winnipeg seront de passage au Scotiabank Saddledome en fin d’après-midi.