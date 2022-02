Canadien: retour réussi pour Andrew Hammond

Lorsqu’il a stoppé Brock Nelson pour confirmer la victoire du Canadien, Andrew Hammond a regardé ses coéquipiers en levant modestement le poing. Une célébration sobre à l’image de l’homme qu’il est.

À première vue, cette victoire ne semblait pas avoir une grande signification, à part le fait qu’il permettait au Tricolore de coller, enfin, deux victoires cette saison.

Toutefois, pour le portier de 34 ans, elle signifiait la réussite d’un retour qu’il attendait depuis quatre ans.

De plus, il s’agissait de sa première victoire en saison régulière depuis le 9 avril 2016 (il a remporté un match de série en avril 2018). Six ans ! Ce qui constitue, dans le sport professionnel, une éternité. D’ailleurs, c’est le huitième plus long écart entre deux victoires depuis 1943-1944.

«Je mentirais si je disais que je me sentais comme dans n’importe quel autre match. Mais ça s’y rapprochait. Dès le début, je me suis senti à l’aise, a indiqué Hammond, auteur de 30 arrêts. Ça fait une semaine que je suis ici. J’ai eu quelques bons entraînements qui m’ont permis de gagner en confiance.»

De gros arrêts

Une confiance qui semble s’être transmise à ses coéquipiers. À plusieurs occasions au cours des dernières semaines, on a pu sentir les joueurs du Canadien hésitant devant Cayden Primeau et Samuel Montembeault en raison de leur crainte de voir chacune de leur erreur se transformer en but.

«Il a disputé tout un match, a reconnu Ben Chiarot, de retour après une absence de deux rencontres. Il a effectué quelques gros arrêts, il a bien joué la rondelle. Je suis vraiment heureux pour lui.»

«C’était un gros moment pour lui. Ça démontre qu’il a beaucoup de caractère. C’est vraiment cool qu’il ait pu réussir à revenir. Je ne peux que le féliciter», a lancé Rem Pitlick.

Le gardien aux jambières vertes a également été solide en tirs de barrage, ne cédant que devant Anthony Beauvillier, le premier adversaire à s’avancer vers lui.

«Accorder un but en tirs de barrage n’est pas différent que pendant le match. Tu dois l’oublier et te concentrer sur le prochain tir. Il faut que tu continues d’essayer de donner une chance de gagner à tes coéquipiers», a mentionné Hammond, qui a également résisté devant Mathew Barzal.

Fierté et plaisir

Cette chance, les Montréalais l’ont saisi lorsque Pitlick, lors du tout premier essai de sa carrière, a déjoué Ilya Sorokin pour marquer ce qui allait s’avérer, quelques instants plus tard, le but qui changeait tout.

«C’est une sensation fantastique. Je suis tellement reconnaissant d’être ici. Je ne parle pas français, mais cette citation, passer le flambeau, ça amène un grand sentiment de fierté. Même si je sais que cette saison ne se passe pas comme on le voudrait», a déclaré Pitlick.

Évidemment, il faudra plus que deux victoires pour assister à une réelle passation du flambeau, mais si l’ambiance peut être moins lourde, ça fera au moins ça de gagné.

«Parfois, ça prend juste un petit changement de décor pour créer une étincelle. Présentement, les gars sont enthousiastes et on a du plaisir», a mentionné l’attaquant.

♦ Andrew Hammond est devenu le 5e gardien utilisé par le CH cette saison, un sommet qu’il atteint pour la 5e fois de son histoire (une première depuis 2015-2016). Quarante joueurs ont maintenant revêtu l’uniforme tricolore, soit six de moins que le record d’équipe établi en 2000-2001.