Programme double à TVA Sports

C'est un petit samedi dans la LNH, alors que seulement sept matchs sont à l'horaire. Et TVA Sports présentera deux d'entre eux.

Il y aura en premier lieu le duel tout canadien opposant les Oilers aux Jets, dès 15h30. La formation de l'Alberta y va pour une cinquième victoire de suite, cherchant à rester invaincue sous les ordres de son nouvel entraîneur, Jay Woodcroft. C'est plus compliqué pour les Jets, qui ont néanmoins remporté quatre de leurs six derniers matchs. La formation de Winnipeg, avec ses 22 victoires et ses 52 points, devra vraisemblablement lutter jusqu'à la toute fin de la saison pour une place en séries éliminatoires.

Nous présenterons ensuite, à 19h, le duel entre les Bruins et les Sénateurs.

Les Bruins tentent de demeurer en position de participer aux séries alors que les Sénateurs se dirigent vers un nouveau printemps tranquille. Cela n'empêchera pas l'équipe ottavienne, qui est globalement sur la pente ascendante avec ses jeunes talents, de tout faire pour nuire à ses rivaux de la section Atlantique.

Les Bruins, eux, disputeront un cinquième match sans leur peste vedette Brad Marchand, qui a été mis à l'écart pour six rencontres par la LNH, la semaine dernière, à la suite d'un autre de ces gestes déplorables qui ont fait sa «renommée» depuis plus d'une décennie. Boston n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs alors que les «Sens» en sont à deux gains en cinq rencontres.