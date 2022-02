«Nous devions agir et renforcer l’effectif» - Olivier Renard

Il y a longtemps que les partisans du CF Montréal, et jadis de l’Impact, réclamaient Kei Kamara. Leurs souhaits sont exaucés. Le club a annoncé s’être entendu avec l’attaquant vendredi.

Le vétéran de 37 ans a signé une entente valide pour la saison 2022 avec une option pour 2023.

Kamara n’a jamais caché son désir de porter les couleurs montréalaises. Il y a quelques années, il avait d’ailleurs partagé sur les réseaux sociaux une photo sur laquelle il portait le maillot de son ami Dominic Oduro qui évoluait alors pour l’Impact.

Son acquisition vient combler un vide sur le plan offensif avec la blessure de Mason Toye et le lent retour de Bjørn Johnsen qui a durement été frappé par la COVID-19.

Du lest

On jette ainsi du lest des épaules de Romell Quioto qui se retrouvait avec toute la charge de travail, n’étant appuyé que par Sunusi Ibrahim qui est encore tout jeune et qui a tout à apprendre à 19 ans.

« En raison de l’absence de plusieurs joueurs au profil défensif [...] nous devions agir et renforcer l’effectif », a déclaré le directeur sportif Olivier Renard dans un communiqué.

« Kei est un joueur avec beaucoup d’expérience en MLS dont les aptitudes offensives nous aideront autant sur le terrain qu’avec notre groupe de jeunes joueurs. »

Kamara a joué en MLS pour la dernière fois en 2020 et a passé l’année dernière en Finlande.

Marqueur

Originaire de la Sierra Leone, Kamara est un marqueur naturel avec sa grande charpente de 6’ 3’’.

En 15 saisons dans la MLS, il a disputé 359 matchs en saison régulière au cours desquels il a inscrit 130 buts et amassé 47 passes décisives.

Il est le cinquième meilleur buteur du circuit et est seulement l’un des dix jours joueurs à avoir inscrit plus de cent buts en MLS.

Montréal sera son neuvième arrêt dans la ligue après qu’il eut porté les couleurs de Columbus, Houston, San Jose, Kansas City, la Nouvelle-Angleterre, Vancouver, le Colorado et le Minnesota.

Il a connu sept saisons de dix buts ou plus, réalisant 22 filets et 8 passes lors de sa meilleure saison en 2015 avec le Crew.