L’ex-DG des Rangers Emile Francis s’éteint

L’ex-entraîneur-chef, directeur général et joueur des Rangers de New York Emile Francis est décédé samedi.

La nouvelle a été confirmée par l’organisation des Rangers sur Twitter. Il était âgé de 95 ans.

Francis a connu une carrière modeste comme gardien dans la Ligue nationale de hockey (LNH), prenant part à 95 rencontres avec les Blackhawks de Chicago et les Rangers. C’est toutefois lorsqu’il a troqué son équipement pour une cravate qu’il a fait sa marque dans la Grosse Pomme.

À la barre des Rangers entre 1965 et 1975, Francis a notamment mené son équipe à neuf participations consécutives aux séries éliminatoires, ponctuées par une présence en finale de la coupe Stanley en 1972.

«Une légende, un leader, un pionnier et un être unique. Emile Francis nous manquera», a tweeté l’organisation de New York.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a aussi réagi par voie de communiqué,

«C’est en tant que bâtisseur et enseignant à New York qu’il a excellé. Il a été essentiel dans le développement de joueurs légendaires comme Rod Gilbert, Jean Ratelle et Brad Park», a-t-il louangé.