Les Panthers sont les rois de la jungle

Les Panthers n'ont fait qu'une bouchée du Wild avec une victoire convaincante de 6 à 2 vendredi soir au Minnesota.

Malgré avoir pris les devants 1-0 dans le match, la défensive du Wild n'aura pas sû museler l'attaque de l'équipe floridienne lorsque celle-ci s'est mise en marche.

C'est Mason Marchment qui a sonné la charge avec deux buts rapides en moitié de première période. Il a plus tard complété son tour du chapeau dans un filet désert.

Jonathan Huberdeau récolte ses 50e et 51e mentions d'assistance dans la victoire.

Sergei Bobrovsky a pour sa part été solide lorsque convoité, avec 24 arrêts.

Chez les perdants, Kirill Kaprizov et Mats Zuccarello ont tous deux récolté 1 but et 1 mention d'aide.

Predators (3) c. Hurricanes (5)

Stars (1) c. Blackhawks (0) T.A.B.

Kings (4) c. Golden Knights (3) Prol.