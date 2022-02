Le Fire s’entend avec un jeune prometteur

Le Fire de Chicago a octroyé samedi un contrat de quatre saisons à l’ailier mexicain Jairo Torres, qui se joint au club en tant que jeune joueur désigné.

Le produit d’Atlas FC, en Liga MX, arrivera à Chicago le 1er mai, a annoncé le Fire par voie de communiqué. Torres est le deuxième joueur désigné à être acquis pendant la saison morte par l’équipe de l’Illinois, après le milieu de terrain Xherdan Shaqiri.

L’athlète de 21 ans est perçu comme l’un des beaux espoirs du soccer mexicain. Il a inscrit huit buts et huit passes décisives en 108 matchs avec Atlas, avec qui il a fait ses débuts en équipe première en 2019.

«Jairo remplit toutes les cases que nous voulions pour un jeune joueur désigné, et nous sommes très heureux d’ajouter ses services en vue de notre 25e saison en MLS, a mentionné le directeur sportif Georg Heitz. Jairo a été l’un des jeunes les plus productifs de la Liga MX et a été une partie intégrante de l’équipe championne d’Atlas en 2021.»

Le Fire amorcera sa saison en Major League Soccer face à l’Inter Miami CF, samedi prochain.