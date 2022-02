Jake Oettinger s'est surpassé devant son idole

Le jeune Jake Oettinger raconte avoir été «obsédé» par Marc-André Fleury en grandissant. Vendredi soir, le gardien des Stars de Dallas a eu l’occasion de livrer tout un bras de fer avec le Québécois.

Oettinger et Fleury s’affrontaient pour la toute première fois, dans ce duel entre les Stars et les Blackhawks, à Chicago. Ils n’ont pas déçu en réalisant tous les deux des blanchissages. Ce n’est qu’en tirs de barrage qu’ils ont pu être départagés, lorsque le vétéran de 37 ans a cédé deux fois sur six tentatives.

«C’était super cool de l’affronter, et surtout d’enregistrer la victoire [de 1 à 0] dans un amphithéâtre avec une ambiance aussi bonne», a raconté Oettinger au quotidien «Dallas Morning News», lui qui porte le numéro 29 en l’honneur de son idole.

L’Américain de 23 ans connait les meilleurs moments de sa carrière, qui s’amorce à peine. Il a remporté ses quatre derniers départs, réalisant 34 arrêts contre les Blackhawks. Contre l'Avalanche du Colorado, mardi, il avait effectué 46 parades.

«Dernièrement, j’ai l’impression que j’y vais à l’instinct. Rien ne me passe par la tête. Je ne fais que jouer et c’est à ce moment que les gardiens sont à leur mieux, a admis Oettinger. Je vous garantis que “Flower”, il ne pense pas à grand-chose pendant le match non plus. Il se bat et joue. C’est ce qui le rend si bon.»

Passage du flambeau

Oettinger et Braden Holtby se partagent le boulot à Dallas cette année. L’ancien des Capitals de Washington et des Canucks de Vancouver sert de mentor, ce qui lui plait beaucoup.

«Il est tellement un bon jeune qui a envie d’apprendre et de s’améliorer. Il est très mature pour son âge, a indiqué le portier de 32 ans sur le site web des Stars, jeudi. Les deux dernières années ont été gratifiantes pour moi, car je vois une nouvelle génération s’amener. C’est bien de le voir évoluer. Il est plus confortable avec chaque match qu’il joue.»

Avec preuves à l’appui : Oettinger montre un excellent dossier de 15-5-0 cette saison, avec une moyenne de buts alloués de 2,36 et un taux d’efficacité de ,921. Ce sont des chiffres qui le maintiennent parmi l’élite de la ligue.

«Il performe bien en ce moment et nous avons besoin de lui. Il fait de gros arrêts pour nous. Il n’y a pas eu de grosses opportunités contre nous ce soir [vendredi], nous avons très bien joué défensivement», a expliqué après le match contre les Blackhawks l’entraîneur-chef des Stars Rick Bowness, qui a aussi vanté au passage les prouesses de Fleury.

Les Stars affronteront les Coyotes de l’Arizona dimanche, probablement avec Holtby entre les poteaux.