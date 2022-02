«Ils ont bien fait de le garder» -Lecavalier

Vincent Lecavalier l’a dit lors de la conférence de presse qui certifiait son embauche avec les Canadiens de Montréal, vendredi : il a visionné beaucoup de matchs depuis trois semaines et il voit une énorme différence chez le CH depuis que Martin St-Louis a pris les rênes.

«Je trouve qu’il y a deux ou trois semaines, et c’est difficile de perdre, les gars bougeaient moins. Rien n’allait bien, dans le fond, a-t-il rappelé sur les ondes de TVA Sports, samedi après-midi.

Écoutez l'entretien avec Vincent Lecavalier à TVA Sports, samedi après-midi.

«Je trouve qu’avec la confiance et la vitesse, les trois ou quatre derniers matchs, ça commence tranquillement à changer de bord. Avec la confiance, tu peux avoir du succès à long terme.»

De la confiance, un joueur qui la transpire plus que tout autre par les temps qui courent, c’est le jeune Cole Caufield. Si les performances, voire le non verbal du choix de premier tour du Tricolore en 2019 inquiétait tout au long de la saison, il est fumant avec quatre buts en autant de sorties.

Ça tombe à point. Plusieurs analystes étaient partagés entre l’idée de le rétrograder dans la Ligue américaine ou le garder avec le grand club. Ces discussions, Lecavalier les a entendues dans les médias.

«Je vous regarde, vous, et les matchs à la télévision. Tout le monde donnait son opinion et tous en avaient des différentes, a-t-il fait savoir. Moi je regarde Caufield et ce qu’il a fait dans les séries, je me suis dit ‘pourquoi renvoyer un gars comme ça dans la Ligue américaine’? je sais que des gens le voyaient d’une autre manière.

«Mais il a eu du succès avec les Canadiens en séries. C’est correct qu’il vive des moments difficiles. C’est comme ça qu’il deviendra gagnant. Du jour au lendemain, avec la confiance, tu vois que c’est un joueur différent sur la patinoire.

Caufield marque encore! -

«(Depuis) les trois ou quatre derniers matchs, c’est un nouveau joueur. Je suis sûr qu’il se sent super bien et c’est une bonne (décision) de l’avoir gardé.»

Enfin, le matin de sa conférence de presse, Lecavalier a discuté avec St-Louis au téléphone. Il s’est remémoré à quel point son ancien coéquipier est une tête de hockey et un enseignant hors pair.

«Quand j’ai raccroché, j’ai dit ‘wow! Il est vraiment brillant’.»