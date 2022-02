Simon Kean remporte une guerre non sans difficulté

Simon Kean (21-1-0, 20 K.-O.) a disposé de Shawndell Terell Winters (13-7-0, 12 K.-O.) par K.-O. au neuvième round non sans difficulté, samedi soir, à l’occasion du gala soulignant le dixième anniversaire de l’organisation Eye of the Tiger Management.

Victoires par abandon

De son côté, Thomas Chabot (6-0, 6 K.-O.) était opposé à Maximino Toala (15-11-1, 6 K.-O.) dans un duel de 6 rounds chez les poids super-plumes. Le Thetfordois n'a eu besoin que de deux rounds afin de venir à bout du boxeur mexicain.

COMBAT CHABOT -

Pour son troisième combat chez les professionnels, Alexandre Gaumont (3-0, 2 K.-O.) a relevé le défi face au vétéran Edgar Romero Mora (11-13-3, 8 K.-O.) par abandon au deuxième round.

COMBAT GAUMONT -



1er round

Les deux boxeurs tentent d'installer leur stratégie. Les pugilistes ne gaspillent pas d'énergie inutilement. Kean touche Winters d'une bonne droite.

2e round

Winters recule beaucoup. Kean est en contrôle du ring, Winters est constamment appuyé contre les câbles.

3e round

Kean est de plus en plus agressif. Crochets et main arrière sont au rendez-vous. Winters se défend, mais n'attaque que très peu. Winters touche Kean d'une bonne gauche en fin de round.

4e round

Winters s'offre une bonne main arrière, mais Kean réplique avec le crochet. Le jab de Winters touche de plus en plus la cible. Winters semble gagner en énergie plus que le combat avance. Simon Kean encaisse un bon direct de Winters.

5e round

Kean est atteint d'un crochet de Winters, le Québécois semble ébranlé. Le Grizzly récupère toutefois rapidement. Les deux s'échangent de bons coups.

6e round

Kean installe son jab tôt dans le round. Kean est envoyé au plancher d'un solide crochet. Il se relève. C'est au tour de Winters de visiter le tapis. Il se relève. C'est une guerre. Tout un round.

7e round

Les boxeurs s'échangent des coups de puissance. Toute une guerre. Kean sert toute une droite à Winters. À son tour d'être la victime.

8e round

Un huitième round moins intense en frais de quantité de coups de puissance. Les boxeurs semblent exténués. Kean termine bien le round à l'aide d'une lourde main arrière.

9e round

Winters débute le round en force. Kean envoie Winters au sol une première fois. Winters retourne au sol quelques instants plus tard, Kean l'emporte par K.-O.