Andrew Hammond verra de l'action

Le gardien Andrew Hammond aura l’occasion de disputer un premier match en près de quatre ans dans la Ligue nationale de hockey, lui qui sera devant le filet du Canadien de Montréal, dimanche après-midi à l’USB Arena, pour affronter les Islanders.

L’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis a confirmé qu’Hammond serait envoyé dans la mêlée durant son point de presse suivant un entraînement tenu, samedi, à Brossard.

«Je suis tellement excité à l’idée de jouer quand mon tour viendra», avait précédemment noté Hammond, en s’adressant aux médias, ne sachant pas alors s’il allait effectivement se mesurer aux Islanders.

De son côté, l’attaquant Joel Armia, coupé au visage durant la victoire de jeudi contre les Blues de St. Louis, n’accompagnera pas le Canadien dans la région de New York.

Armia était ainsi absent à l’entraînement. Le CH a parlé d’une «journée de traitements»... Christian Dvorak, qui n’a pas joué depuis le 24 janvier, a également été tenu à l’écart et il n’affrontera pas non plus les Islanders.

Rappelons qu’Armia avait reçu la lame du patin de Robert Thomas directement au visage au cours de la troisième période du match face aux Blues. Poussé par Alexander Romanov, Thomas avait culbuté pour malencontreusement couper Armia près de la bouche. Ce dernier n’était pas revenu dans la rencontre.