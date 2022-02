Le poids lourd russe Arslanbek Makhmudov, qui sera en action ce soir à TVA Sports, est reconnu pour sa puissance.

Dave Morissette a voulu tester à quel point les coups de poing du boxeur russe sont dévastateurs. Il en a eu une preuve très claire!

Voyez-le souffrir ici:

À VOIR: Dave goûte à la puissance de Makhmudov! -

Ci-dessous, voyez l’entrevue complète accordée par Makhmudov à la veille de son combat contre Mariusz Wach en finale du gala d’Eye of the Tiger Management au Casino de Montréal. On y découvre des aspects insoupçonnés de sa personnalité.

Découvrez des aspects insoupçonnés de la personnalité de Makhmudov -

En demi-finale, Simon Kean se mesurera à Shawndell Terrell Winters.

La sous-carte de l’événement marquant le 10e anniversaire de l’organisation sera présentée samedi soir dès 19h30 à TVA Sports 2, alors que la carte principale suivra à TVA Sports à compter de 21h30.