À VOIR | Avery Martin-Duval l’emporte par K.-O.

Le gala soulignant les dix ans de l’organisation Eye of the Tiger Management a mis en vitrine quelques-uns des plus beaux espoirs de l’écurie et Avery Martin-Duval a fait bonne figure livrant le premier K.-O. de la soirée, et ce, en un seul round de travail, samedi soir.

À l’occasion de son premier duel de six rounds en carrière, Avery Martin-Duval (6-0-1, 4 K.-O.) a facilement disposé de son adversaire Francisco Javier Lucero (10-4-4, 7 K.-O.) à l’aide d’une puissante gauche au corps.

Voyez le coup fatal dans la vidéo ci-dessus.