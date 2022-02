Un nouveau Auston Matthews

Si les Maple Leafs de Toronto obtiennent du succès ces jours-ci, c’est notamment grâce à la contribution de leurs joueurs importants, dont l’attaquant-vedette Auston Matthews, qui continue d’accumuler les points à sa fiche.

L’Américain a prolongé à neuf sa séquence de parties avec au moins un point, jeudi, et ce, même si ses adversaires du jour occupent le sommet de la section Métropolitaine. Il a récolté un but et une mention d’aide dans une victoire de 4 à 1 contre les Penguins de Pittsburgh, permettant aux Leafs de gagner une huitième fois en 10 sorties. Matthews revendique 18 points au cours de sa séquence personnelle en cours et ne montre aucun signe de ralentissement.

Certes, ses coéquipiers espèrent qu’il poursuivra ses succès : les Leafs ont d’ailleurs rendez-vous avec les Blues de St. Louis, samedi, avant de visiter le Canadien de Montréal pour la première fois de la saison deux jours plus tard. Aussi, le Tricolore devra prendre des notes et éviter les revirements susceptibles de bien servir la cause des joueurs de pointe comme le numéro 34.

«Il est responsable, il fait tout défensivement en ce qui concerne la rondelle et il voit bien les allées de tir qu’il peut exploiter. Et pendant qu’il produit avec son lancer, il est capable de repérer les trous pour des passes, a louangé son ailier droit Mitch Marner au site NHL.com. Pendant toute la campagne, il a effectué un excellent travail avec cette méthode défensive et il a été récemment récompensé pour cela. C’est beau à voir.»

Un gardien solide

Toutefois, en plus de certains joueurs passablement en forme qu’ils auront à surveiller près de leur filet lundi, les porte-couleurs du Canadien devront tenter de percer la muraille Jack Campbell. Le gardien est l’une des raisons pour lesquelles Toronto présente un dossier éloquent de 32-12-3 cette année. L’ancien des Kings de Los Angeles a entre autres réalisé 45 arrêts face aux «Pens», un sommet personnel en 2021-2022. Sa moyenne de buts alloués est de 2,34, tandis que son taux d’efficacité a grimpé à ,924. Il compte également quatre blanchissages à son actif.

«Il a été formidable tout au long de la saison, mais je ne l’avais jamais vu aussi calme et en contrôle que cette fois-ci, a commenté le pilote Sheldon Keefe. Je crois qu’on s’est bien défendu, mais quand il y avait de l’action, même les arrêts difficiles semblaient faciles. Il a rendu son instructeur très à l’aise derrière le banc.»

Voilà donc une bonne nouvelle pour l’équipe torontoise, troisième de la section Atlantique avec un retard de trois points sur le Lightning de Tampa Bay, qui a joué deux parties de plus qu’elle.