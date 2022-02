Pas de titre pour Denis Shapovalov au Qatar

Après avoir plié bagage plus rapidement que prévu en simple, le Canadien Denis Shapovalov a été tenu en échec lors de la finale du double à l’Omnium de tennis du Qatar, vendredi.

Aux côtés de l’Indien Rohan Bopanna, il a encaissé une défaite en deux manches de 7-6 (4) et 6-1 aux mains du Britannique Neal Skupski et du Néerlandais Wesley Koolhof, troisièmes têtes de série de la compétition. Les vainqueurs ont fait fi des cinq as de leurs rivaux pour s’imposer avec aisance une fois le deuxième set amorcé. Par ailleurs, Shapovalov et Bopanna ont commis quatre doubles fautes, comparativement à une seule pour leurs opposants.

Classé au 84e rang mondial en double, «Shapo» n’a jamais obtenu de titre en duo au sein du circuit de l’ATP. Plus tôt cette semaine, le favori du tournoi en simple avait perdu contre le Français Arthur Rinderknech en quart de finale.