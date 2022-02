Pas de médaille canadienne en ski cross masculin

Le Canada a été incapable de mettre la main sur une médaille à l’épreuve du ski cross masculin, vendredi, aux Jeux de Pékin.

Le meilleur des représentants de l’unifolié a été Brady Leman, sixième au classement général en vertu de sa deuxième place en petite finale. Au cours de sa ronde demi-finale, il a terminé dernier pour voir ses chances de podium s’envoler.

Ses compatriotes Jared Schmidt, Reece Howden et Kevin Drury ont de leur côté tous mordu la poussière en quart.

Au terme d’une course serrée, la Suisse a réussi un doublé grâce à Ryan Regez et Alex Fiva (+ 0,26 s). Le Russe Sergey Ridzik (+ 0,80) a mérité la médaille de bronze.

Un top 20 pour Jules Burnotte

Le Québécois Jules Burnotte a offert une performance satisfaisante, vendredi, terminant au 18e rang de l’épreuve du départ groupé de 15 kilomètres en biathlon masculin des Jeux olympiques de Pékin.

Sous un fort vent et un froid mordant, l’athlète de 25 ans a ainsi bien conclu ses premiers Jeux en carrière, lui qui avait fini 36e au 20 kilomètres une dizaine de jours auparavant, puis 29e au sprint de 10 km, 28e à la poursuite de 12,5 km et sixième au relais 4 x 7,5 km. Il a raté cinq cibles pour afficher un retard de 3 min 20,60 s sur le gagnant, le Norvégien Johannes Thingnes Bo (38:14,40)

«Le froid, bien, il a fallu mettre une couche de plus. D’ailleurs, j’en ai rajouté juste avant de partir. Et à tous les jours ici, le vent a été difficile. Mais on a beaucoup travaillé cette semaine et en arrivant ici en Chine dans la précédente, et même avant. [...] Ç’a été un travail au fil des années et ça fait quelque temps que je comprends vraiment le vent. C’est toujours un grand défi pour moi, mais j’ai eu une évolution au niveau du tir et je suis très content de cela», s’est félicité Burnotte au micro de Radio-Canada.

Le Suédois Martin Ponsiluoma (+40,30) et le compatriote du vainqueur, Vetle Sjastad Christiansen (+1:12,50) ont obtenu l’argent et le bronze, respectivement. Les frères canadiens Christian et Scott Gow ont terminé dans l’ordre 13e et 25e en raison d’écarts de 2:48,10 et de 4:03,20.

Patinage artistique: journée difficile pour le Canada

Au programme court de patinage artistique chez les couples, les deux duos canadiens ont éprouvé des ennuis aux Jeux olympiques de Pékin, obtenant malgré tout leur place parmi les 16 tandems qui seront en action samedi.

Vanessa James et Eric Radford occupent le 12e rang avec 63,03 points, tout juste devant leurs compatriotes Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro (62,51). Ceux-ci s’attendaient aussi à un résultat nettement supérieur, mais une double chute sur une triple boucle a considérablement diminué leur note.

Les Chinois Wenjing Sui et Cong Han sont en tête avec un total de 84,41 points. Deux duos russes les pourchassent, soit Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (84,25), ainsi qu'Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov (82,76).

Une autre médaille pour Christine de Bruin?

En bob à deux féminin, la Canadienne Christine de Bruin, après le bronze en monobob, peut encore espérer une deuxième médaille à Pékin, car elle se trouve au quatrième rang après la moitié des quatre manches prévues à la compétition. Celle ayant Kristen Bujnowski comme coéquipière affiche un chrono global de 2 min 03,21 s. La paire accuse un retard de 1,16 sur les meneuses allemandes Laura Nolte et Deborah Levi. Derrière, il y a un autre duo germanique, formé de Mariama Jamanka et d’Alexandra Burghardt (+0,50). Les Américaines Elana Meyers Taylor et Sylvia Hoffman (+0,74) sont troisièmes.

Les Canadiennes Cynthia Appiah et Dawn Richardson Wilson (+1,59) occupent la huitième place, tandis que Melissa Lotholz et Sara Villani (+2,16) sont au 16e échelon.

Le reste de l’épreuve aura lieu samedi.