Marc Ramsay lance un message au clan Alvarez

Les amateurs de boxe du Québec rêvent depuis longtemps à un combat entre Artur Beterbiev et Saul «Canelo» Alvarez.

Ils devront cependant continuer de s’armer de patience, selon l’entraîneur de Beterbiev, Marc Ramsay, qui espère lui aussi que le projet se concrétise un jour.

La balle est dans le camp du Mexicain. Ramsay a d’ailleurs lancé un message au clan Alvarez en entrevue à l’émission JiC, vendredi, sur les ondes de TVA Sports.

Il a nié que des pourparlers sont en cours.

«Son équipe a mentionné que des contacts avaient été établis, mais ce n’est absolument pas vrai, a assuré Ramsay. On est toujours à côté du téléphone à attendre et on n’a jamais reçu d’appel.

«Je ne sais pas si Alvarez a peur d’Artur, mais tous les noms qui sortent tournent autour de lui, mais on n’est jamais dans les discussions.»

Pas une priorité pour Alvarez

Beterbiev (17-0-0, 17 K.-O.) ne semble effectivement pas être une priorité pour Alvarez (57-1-2, 39 K.-O.).

Vendredi, le réseau ESPN a annoncé que le champion incontesté des poids super-moyens est prêt à se frotter au titulaire du titre chez les lourds-légers de la World Boxing Association (WBA), le Russe Dmitry Bivol (19-0-0, 11 K.-O.), le 7 mai, tandis qu’un troisième affrontement avec le Kazakh Gennadiy Golovkin (41-1-1, 36 K.-O.) pointe à l’horizon.

L’équipe du Montréalais d’adoption serait quant à elle sur le point de s’entendre avec celle de l’Américain Joe Smith fils (28-3-0, 22 K.-O.) pour un combat d’unification chez les mi-lourds.

À sa dernière présence sur un ring, le 17 décembre, Beterbiev a facilement battu Marcus Browne par arrêt de l’arbitre au neuvième round. Il a ainsi gardé ses ceintures du World Boxing Council (WBC) et de l’International Boxing Federation (IBF). Beterbiev est classé au premier échelon du classement dans sa catégorie des mi-lourds.

