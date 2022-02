Les Bruins s'ennuient de Brad Marchand

Les Bruins de Boston continuent de s’ennuyer de leur attaquant Brad Marchand dont la suspension de six matchs se fait sentir sur la patinoire.

Le numéro 63 a purgé les quatre premières parties de sa sanction reliée à ses agissements à l’égard du gardien des Penguins de Pittsburgh Tristan Jarry la semaine dernière. Et les succès collectifs n’ont pas été au rendez-vous jusqu’ici. En fait, Boston est au cœur d’une séquence de quatre échecs en cinq parties : seule bonne nouvelle, leur prochaine rencontre aura lieu samedi à Ottawa, là où ils sont parvenus à obtenir leur seule victoire de cette série infructueuse.

Jeudi, l’attaque de la troupe de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy a de nouveau été bien silencieuse en vertu d’un revers de 4 à 1 aux mains des Islanders de New York. Dans les quatre plus récents affrontements, elle a produit autant de buts, ce qui est très mince.

«Ce fut un peu comme cela toute l’année, a souligné le joueur d’avant Taylor Hall au site de l’équipe. Même quand Brad est dans la formation, on ne bat pas les autres clubs 6 à 5 ou 4 à 3; ce sont plutôt des victoires de 3 à 2 ou de 3 à 1 avec un filet désert à la fin. On doit jouer avec aisance ces rencontres. Là, nous avions l’avance en deuxième période et ça aurait dû être le signal de garder le pied sur la pédale d’accélération.»

Même s’il a marqué son 11e but de la campagne dans la défaite, l’ailier ne veut pas s’en satisfaire. Les Bruins peinent à inscrire des buts et il est conscient d’apporter des correctifs rapidement. Sauf qu’il n’y a pas de recette miracle.

«Vous devez continuer de lancer, d’attaquer et d’espérer que les valves s’ouvriront devant nous, a souhaité Hall. Ç’a été dur au plan de l’offensive. Cela ne signifie pas qu’il faut tirer moins. Ça veut dire qu’on doit tirer davantage et essayer d’attaquer plus en créant des deuxièmes chances de compter. Je crois que nous l’avons fait ici [jeudi].»

«Seulement, à l’autre bout de la patinoire, on était incapable de quitter notre territoire. Nous, les attaquants, avons à effectuer un meilleur travail quand nous sommes le long de la rampe en dégageant la rondelle et en jouant plus souvent dans la zone adverse, au lieu de compliquer la tâche de notre défensive.»

Pas de place au relâchement

Heureusement pour l’équipe de Patrice Bergeron, qui était de retour après avoir manqué trois duels à cause d’une blessure au haut du corps, elle possède encore une bonne marge de manœuvre au classement. En revanche, elle ne doit pas ouvrir la porte à ses poursuivants, surtout qu’elle détient la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est.

Les Bruins ont amassé 58 points jusqu’ici, six de plus que les Red Wings de Detroit qui ont cependant joué trois matchs de plus. Les Blue Jackets de Columbus occupent le 10e rang avec 49 points, tout en ayant disputé le même nombre de parties que Boston. Par contre, Cassidy devra oublier un meilleur échelon si sa troupe ne se réveille pas. Les Capitals de Washington détiennent le premier laissez-passer des équipes repêchées et ont une priorité de sept points, ayant totalisé quatre joutes de plus.