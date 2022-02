Le CH embauche Vincent Lecavalier

L’ancien hockeyeur Vincent Lecavalier a été embauché par le Canadien de Montréal à titre de conseiller spécial aux opérations hockey.

Le directeur général Kent Hughes a effectivement annoncé cette nomination, vendredi, qui touche le département des opérations hockey. Nick Bobrov a par ailleurs été engagé comme co-directeur du recrutement amateur. Il occupera ces fonctions conjointement avec Martin Lapointe, qui était déjà dans l’organisation du CH.

Lecavalier a joué 17 saisons dans la LNH, récoltant 949 points en 1212 matchs avec le Lightning de Tampa Bay, les Flyers de Philadelphie et les Kings de Los Angeles. Premier choix au total au repêchage de 1998 de la LNH par Tampa, Lecavalier a notamment remporté la coupe Stanley avec le Lightning en 2004 aux côtés de l’actuel entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis.

Bobrov se joint pour sa part à l'organisation après six saisons à titre de directeur du repêchage européen chez les Rangers de New York entre 2015 et 2021, un poste qu'il a également occupé chez les Bruins de Boston entre 2001 et 2006. Bobrov sera en charge de superviser le département du repêchage conjointement avec Lapointe, qui conserve les fonctions de directeur du personnel des joueurs et de co-directeur du recrutement amateur.