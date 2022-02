Laine agacé par les propos de son entraîneur

Patrik Laine semble avoir été fouetté par les commentaires de son entraîneur-chef Brad Larsen, qui avait évoqué au début du mois que l’attaquant finlandais avait peiné à s’adapter avec les Blue Jackets de Columbus.

«Oui, j’ai entendu ses commentaires, avait rétorqué Laine, dont les propos ont été repris par le quotidien The Columbus Dispatch. Je suis un peu agacé que je doive encore souffrir de mes performances de l’an dernier.»

«Bien sûr que je dois mieux jouer. Mais à ce point-ci, pourquoi ramener ce qui s’est passé l’an dernier? C’était une période difficile, mais cela appartient au passé. Il n’y a pas de problème. Passons à autre chose.»

Or, depuis la sortie publique de cet attaquant acquis avec Jack Roslovic des Jets de Winnipeg en retour de Pierre-Luc Dubois, il roule à un train d’enfer. À ses cinq derniers matchs, le Finlandais a marqué six buts et amassé 10 points, portant son total de la saison à 31 en 29 rencontres.

Ses performances récentes lui ont valu la deuxième étoile de la semaine dernière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Jeudi, Laine a aidé les siens à vaincre les Blackhawks de Chicago 7 à 4 en réussissant un tour du chapeau.

«On dirait qu’en ce moment, si j’atteins le filet, la rondelle trouve son chemin dans le fond du but», s’est réjoui après le match le joueur d’avant dont les paroles ont été transcrites sur le site de la LNH.

Retour en force

La saison dernière, la deuxième sélection au total de l’encan de 2016 a peiné dans son nouvel uniforme, n’enfilant l’aiguille qu'à 10 reprises en 45 joutes.

Laine deviendra joueur autonome avec compensation cet été, lui qui touche 7,5 millions $ cette saison. En carrière, le tireur d’élite de 23 ans a inscrit 166 buts et 302 points en 380 parties.

Les Blue Jackets accusent neuf points de retard sur les Bruins de Boston et le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Ils seront les hôtes des Sabres de Buffalo dimanche soir.